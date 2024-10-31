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天王劉德華為何能紅43年？　5關鍵原因「寵粉又敬業」怎能不愛

記者蔡琛儀／綜合報導

63歲的香港天王劉德華（華仔）睽違11年，今天起終於將在台北一連演唱4天，4萬名「華嫂」全都期待不已，演唱會前也特別來盤點，華仔出道43年來，為何還能持續人氣不墜？保有讓84萬人瘋搶4萬張票的魅力。

▲▼劉德華上海演唱會day1。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華今晚將開唱。（圖／台灣映藝提供）

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1.能唱歌又會演戲
自無綫電視藝員訓練班出身的他，曾演過喜劇片、文藝愛情片、動作片、警匪片等，戲路相當廣闊，演技也備受肯定，他過去曾以電影《暗戰》、《大隻佬》、《桃姐》三度獲得香港金像獎影帝，也憑電影《無間道III：終極無間》、《桃姐》二封金馬影帝，43年來共參演超過170部電影。

此外，他也投資、監製超過30部電影，更曾在2005年啟動「亞洲新星導計劃」，培育年輕導演，投資他們拍片，並在去年參加「多倫多國際電影節頒獎禮」，獲大會頒發「特別貢獻獎」以表揚他在電影界的貢獻。

而劉德華不只會演戲也能唱歌，1990年的粵語專輯《可不可以》終於讓他贏得香港電台頒發的十大中文金曲獎，是其獲得的第一個重要歌曲獎項；接著推出的國語專輯《如果你是我的傳說》也同樣在台灣大獲好評，接著他推出的專輯張張都取得好成績，其中最出名的專輯之一《忘情水》在1994年推出，更締造銷售量超過300萬張的好成績，是劉德華出道以來銷量最好的專輯，同名主打歌更成為許多人朗朗上口的金曲。不過遺憾的是，劉德華至今沒入圍過金曲獎，與金曲屢次無緣。

▲▼劉德華小巨蛋演唱會吸引84萬人上網登記抽選。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華敬業態度是他的招牌。（圖／台灣映藝提供）

2.工作態度超敬業
劉德華工作的敬業態度眾所皆知，而他在拍攝時也常常不用替身，親自上陣，也因此常傳出受傷意外，像是20001年拍攝《全職殺手》時，不慎撞到鐵門而頭破血流；2003年在拍《大隻佬》的時候，因機車突然失控，劉德華被拋出手腳受傷流血，且他為趕戲穿上20多公斤假肌肉，導致傷口潰爛。

2005年他拍《墨攻》從5層樓高跳下，卻腳骨裂開，左腳韌帶拉傷，還因此傳出烏龍死訊，但他仍忍痛續拍；2009年拍攝《狄仁傑之通天帝國》，劉德華也撞傷下巴血流不止，甚至還嚴重燒燙傷；2017年他到泰國拍廣告卻意外墜馬，導致他盆骨撕裂、脊骨受損，還緊急搭乘專機返港治療。

而這次「今天…is the Day」巡演在大陸開跑後，也不斷聽聞天王巡演過程中發生的意外，像是表演滑跪時，差點滑出高4層樓的高臺、在深圳場時踩空，重摔跌倒導致左手受傷、廣州站又發生舞台故障搖晃還發出碎裂聲的驚險意外，即使劉德華常常因拍演出受傷，但他依然敬業完成工作，也沒有因此再也不親自上陣，令人相當佩服。

▲▼劉德華睽違5年重啟演唱會巡迴。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華出了名的寵粉。（圖／台灣映藝提供）

3.寵粉第一名
劉德華待人向來親切和藹，尤其是出了名的寵粉。像是2007年在成都演唱會上，看到有衝到台前的男歌迷被保全動粗，勸阻不成，急到從高2公尺的台上跳下解救歌迷；2016在電影《偷天特務》首映會上，看到有粉絲要送他花卻保全推撞，當場喝止：「不能這樣，住手！」今年南京演唱會，有一名歌迷衝到台前，劉德華準備要上前握手，保全圍上來要把對方抬離，劉德華還阻止：「不要這樣抬，欸欸，不要這樣抬，現在讓他站起來，慢慢啊。」除了全程關心這名歌迷的狀況，他還掛心歌迷狀況，確定對方沒事之後才回到台上。

私下的他，過去也曾被目擊參加女兒的學校表演活動，他除了親自到場，現場家長爆料他非常親切低調；也有資深歌迷透露，曾經失戀時去看華仔演唱會，還寫信告訴天王自己演唱會上全程哭著看完，結果事後遇到劉德華被認出，劉德華還暖心上前問候她：「還好嗎？」最後更送上超暖擁抱。如此親切又溫暖，叫人如何不愛上他？

4.形象超正面
劉德華出道43年以來幾乎沒有負面醜聞，而他從家境不好的農村小子，一路在演藝圈中努力拼搏走到天王地位，陽光又認真勤奮的形象深植人心。就連當年與朱麗倩秘婚事件，雖一度面臨人氣考驗，讓他還發聲明向粉絲道歉，不過大批華嫂依然不離不棄，選擇與他站在一起。

而好友張衛健過去受訪時也曾說，自己在1997年玉亞洲金融風暴導致面臨破產窘境，是劉德華幫了他一把，正當走投無路的時候，因緣際會和劉德華合作，劉德華當時也想簽下張衛健，張衛健說：「好啊，但我快要破產了，你可不可幫我守住房子？」劉德華馬上答應，立刻開了支票給他，讓他度過難關，張衛健也表示，劉德華當時說：「學到的需要教人，賺到的需要給人。」讓他印象深刻，也足見天王的義氣和古道熱腸。

▲▼劉德華跨足藝術圈。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華跨界藝術，還親自創作公仔。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華出席「1/X劉德華的藝術空間」揭幕。（圖／台灣映藝提供）

5.不斷突破自我
劉德華身兼歌手、演員，除了在角色上一再突破，從小混混、大少爺、胖子、內心矛盾的律師，到雙面臥底、專家、命運悲慘的二哥、盲人等，全都詮釋得如木三分。

同時他也會填詞，像是歌曲〈如果你是我的傳說〉、〈來生緣〉〈你是我的溫柔〉、〈不該愛上你〉等曲目的詞都是華仔的作品，而他也曾在演唱會上挑戰舞蹈，此外他還有電影監製、出品人的身份，並成立「映藝娛樂」公司當老闆，以電影、唱片製作以及藝人管理為主要業務，不斷突破只當藝人的限制。

除了演藝工作，劉德華還親自設計「安逗和黑仔」限量版公仔玩具，去年更首度跨界藝術，與五位當代藝術家合作舉辦藝術展，相當多才多藝。

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