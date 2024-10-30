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楊貴媚剛奪下視后　真實面曝光　嚴藝文大膽說「她好兇」

記者葉文正／台北報導

實境節目《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作，第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，並再續前緣與兩位超大咖影后閨蜜鍾欣凌、嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。近期楊貴媚、鍾欣凌也共同參與了由嚴藝文執導的原創影集《影后》。

▲《老少女奇遇記2》赴日拍攝總製作楊貴媚(右起)心慌慌，嚴藝文大膽透露「她好兇」，左為鍾欣凌。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲《老少女奇遇記2》赴日拍攝總製作楊貴媚(右起)心慌慌，嚴藝文大膽透露「她好兇」，左為鍾欣凌。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》將於11月17日起每週日晚間8點台視、晚間9點八大戲劇台首播。今（30日）發布首支幕後花絮影片「少女的好日子」，在影片中可以看到老少女三人組楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文在日本與受訪者們打成一片，如同家人朋友般玩樂在一起，充滿童趣的滑草皮，像偶像劇般的在雪地裡並肩作戰等畫面。嚴藝文甚至向在日台人介紹自己以前是「寫真女星」，讓受訪者滿頭問號，尷尬又不失禮貌的表情惹得全場工作人員哄堂大笑。

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▲《老少女奇遇記2》赴日拍攝總製作楊貴媚心慌慌 嚴藝文大膽透露「她好兇」。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲三人拜訪了不少同胞，整理出感動人心的畫面。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

身為總製作的楊貴媚在第二季的拍攝中更是身負重任，鍾欣凌透露楊貴媚從照顧現場的受訪者、工作人員，到拍攝過程中的細節溝通，再到整個流程的時間掌控，大大小小的事情讓想照顧好大家的媚姐，在不知不覺中表情嚴肅了起來，嚴藝文也直呼：「好兇喔！」

相比之下，鍾欣凌、嚴藝文與拚命當好製作人和主持人的橋樑，楊貴媚形成了強烈對比，兩人對於能到日本錄節目都充滿了期待，把這次的日本拍攝行程當成給放鬆小旅行，鍾欣凌直話直說的性格更是讓拍攝現場歡笑不斷，嚴藝文也透露鍾欣凌其實也很照顧所有人，不只照顧到大家的心情也照顧到每個工作人員的胃，時不時就化身暖心小天使，投餵食物給現場工作人員。

在花絮中也看到不少三位姐姐哭紅雙眼的畫面，楊貴媚表示那是離別不捨流下的眼淚，也有因為親情被觸動的眼淚，更有感同身受而心有戚戚落下的眼淚，每一次的熱淚盈匡都代表著一個人的人生故事，充滿著佩服、堅強與感動，已為人母親的鍾欣凌，也因為看到在異鄉努力奮鬥而思念爸媽的同學而流下不捨的淚水，就連平常很少哭的嚴藝文也直呼：「對不起，真的hold不住。」

《老少女奇遇記》第一季走訪全台各地，將感動的故事一一展現在節目，而第二季將完成三位影后未完成的海外工作圓夢計畫，前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心，展開一場豐富的「深度之旅」。在三位影后主持人的引導下，將帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記2》將鏡頭移至日本，三位老少女將再次相聚，帶回一個全新的自己。《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作，節目將於11月17日起每週日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。

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楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記

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