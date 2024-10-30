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展榮認上過心靈課程「吐真實感受」！力挺家寧揭私下互動：大家也想控制他

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近捲入心靈課程風波，掀起外界關注及討論，其中「這群人」展榮展瑞也被指出也有接觸課程，對此展榮在最新一集影片中坦承此事，「疫情之後我有上過三階段的課程，九型人格、POV、人類圖，我去學習很簡單，因為我是創作者，我很願意去學習一些我未知的東西。」他說之所以會參加是因為當時經歷低潮，加上本身很喜歡看冰山理論，上課前也在網路上做了不少功課，並非是被洗腦。

▲▼展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

▲展榮約董仔、海力分享心靈課程，也在影片中解答網友疑問。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

最近許多網友針對家寧新影片中的「詭異行為」放大檢視，展榮表示第一時間看到也大笑，甚至還跟家寧說未來可以幫忙校正影片，替好友說話：「你們認識的是舞台上的他，我覺得大家也想要控制他、解讀他，我們每個人都有控制的意圖。」認為家寧已經勇敢跨出第一步開頻道，可以給她更多鼓勵以及建議。

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展榮私下也有打電話關心家寧，「他跟我講話很正常，我認識他是在我第一間經紀公司，他還沒成為名人之前，10年前他剛來講話口吃、眼神飄來飄去，但在螢光幕上的他是經過剪接，跟有一個人在外面跟他一問一答，當他所有的空拍沒有被填滿的時候，他就是有一種尬。」

▲▼展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

▲▼展榮替好友家寧說話，表示他私下就是如此。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

▲▼展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

展榮也分享自己加入課程的感受，也推薦身邊朋友一起上課，董仔就其中一位，但他強調沒有強迫，董仔說：「我聽到展瑞的分享，覺得好像可以更進步，我就去了，所以在我的感受上沒有覺得你在直銷我。」展榮澄清上課的單位並不是什麼邪教，但確實聽到身邊朋友的課程，是在山上並且不能傳訊息，「他就說我們不能有任何通訊軟體的記錄，只能用口說，他還跟我外星人要來了，要一起團結，那個對我來說才是邪教，我很用力的拒絕了他，他就直接刪掉我的Line，然後再也沒有跟我聯絡。」

▲▼展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

▲展榮因為經歷低潮，所以便加入課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

展榮上了心靈課程，學會勇敢表達心中的感性，他認為課程只是工具，能夠給自己正能量，但也建議如果生病還是要去看醫生；但他也直言，課程的缺點就是不夠透明化，「如果課程資訊可以透明化一點，就能知道你上完課會變得比較感性。」他透露確實有朋友在課程中被詐騙，但那不能以偏概全認為所有的東西都不好，「詐騙不是只有在課程裡面騙，你在家也會接到電話，這種東西到處到有，並不是你不去上課就不會被騙。」

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展榮, 這群人, 家寧, 心靈課程, 眾量級

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