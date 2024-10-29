《原少A2》北流演唱會秒殺　一分鐘之內完售　小行星陳彥旭淚崩

記者葉文正／台北報導

《原少A2》11/9即將舉辦演唱會，於10/26中午11點開賣票券，時間一到即搶購一空，不到一分鐘，官方也在一個多小時後發布售罄聲明，感謝粉絲朋友的熱情支持。11/9同日為《原少A2》總決賽播出日，官方特地將總決賽搬上大螢幕，於大直美麗華舉辦「決賽特映會」，少年們皆會出席，和粉絲一起看決賽，共同見證原子少年第二屆冠軍的誕生！

▲小行星陳彥旭(中)在台上憶及粉絲們的支持，相當感動。（圖／踢帕娛樂）

決賽電影票於10/27中午11點開賣，同樣不到一分鐘即售完，連續兩天皆創下秒殺佳績，少年們非常開心，紛紛轉發至自己的社群，感謝粉絲的支持之外，也向粉絲們熱情喊話11/9見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Saturnday和風行者於學長合作賽下半場炸裂全場，獲得五位導師皆滿分的佳績（圖源：踢帕娛樂）。（圖／踢帕娛樂）

本次演唱會在北流TERA舉行，場地、設備全面升級，1300個席位能搶購一空，顯示原子熱潮不減。本次演唱會同樣準備了眾多精彩福利，觀看全員彩排、親簽拍立得、明信片、獨家專屬周邊，以及最受歡迎的擊掌券，都將於今日10/29晚上七點開賣，粉絲們也都摩拳擦掌，勢在必得。

而上週播出的學長合作賽下半集更加精采，小行星的陳彥旭在舞台上分享自己參賽以來的心路歷程，從默默無聞到現在漲粉逾一萬四，「這件事真的不是我一個人可以做到的，能走這麼遠都要謝謝大家喜歡我、喜歡我的表演」，說到一半情緒湧上更直接流下了感動的淚水，真摯的喊話所有粉絲「很感謝大家喜歡我，沒有你們喜歡我，真的不知道我可以走到哪」突如其來的真情流露讓在場觀眾都相當感動。

全能男團FEniX本次賽制與克卜勒合作，下半場帶來最走心的抒情曲《翻不到下一頁》，100%開麥演出讓全場為之動容，歌詞由克卜勒選手洪暐親自填寫，身為經常為節目歌曲寫詞的他來說，這次填詞也遇到了一些困難，但多虧了製作人給予寫作方向，才能順利完成這首抒情歌曲，非常感謝。

賽制尾聲壓軸登場的是VERA與天狼星和Saturnday與風行者的PK組合，兩隊接連炸裂全場的演出讓導師們直呼「太難評」，風行者的花花在台上即興演出，也讓導師們非常驚喜，認為在緊張的比賽中還能游刃有餘的即興演出非常難得，而VERA和天狼星也拿出相當精采的表現回應對手，全場為之沸騰，連在第二現場觀賽的選手們也受到感染，演出相當成功，兩團的表現讓導師們難以分出高下，最終雙雙皆獲得五位導師的滿分，順利晉級下一場賽制。