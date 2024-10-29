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歐陽妮妮預產期確定！張書豪親認「進產房剪臍帶」寶寶名還沒想好

記者黃庠棻／台北報導

破台劇尺度天花板的《妮波自由式》今（29）日舉辦上線記者會，主演林思宇、莊凱勛、張書豪、夏騰宏、陸夏、劉品言一同現身，記者會主持人則是由劇中飾演酒吧廚娘GUGU的海裕芬擔綱，七人共舉炫彩香檳，一同解禁完整版《妮波自由式》。

▲▼《妮波自由式》上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《妮波自由式》上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《妮波自由式》舉辦上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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在《妮波自由式》飾演深情同志的張書豪，在劇中跟邵翔、夏騰宏都有多場男男親密戲，還有不少裸露的場面，被問到在拍攝之前有沒有跟另一半歐陽妮妮報備，他笑說自己有告知對方要演這種題材的，沒想到老婆竟然開玩笑回他「你很適合」。

▲▼《妮波自由式》上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲張書豪跟夏騰宏在《妮波自由式》有不少親密戲。（圖／記者周宸亘攝）

張書豪進一步解釋，他私底下跟許多同志好友都會時常嬉鬧，歐陽妮妮也習以為常，也從來沒有誤會過他的性向。至於他在片中的大尺度戲碼，也跟老婆約好在1日上線後，會一起觀看，被虧妻子有可能會嚇到「羊水破裂」，他也巧妙地回應「凱勛的部分應該才會讓她嚇到」。

▲▼《妮波自由式》上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲張書豪大方談及歐陽妮妮。（圖／記者周宸亘攝）

此外，張書豪被問及即將當爸的心情也大方一一回答，透露心情既期待又害怕，有跟老婆約好會進產房見證生產的過程，也表示會親手剪寶寶的臍帶，只是不曉得當下自己會不會害怕。目前歐陽妮妮的預產期大約在1月初，小名跟本名都還在想，沒有定案。

▲歐陽妮妮孕肚。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

▲歐陽妮妮預產期在1月初。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

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歐陽妮妮, 張書豪, 妮波自由式

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