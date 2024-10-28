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白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

記者田暐瑋／綜合報導

網紅家寧近期被指行為怪異掀起議論，有人猜測是因為上心靈課程受到影響，也讓這類課程受到關注。事實上，白癡公主3年前就曾拍片討論過這類課程，有人花了1萬元報名，再到飯店參加所謂潛能開發課程，過程中學員會啜泣、歇斯底里、吼叫，稱之為「淨化」，揭露不為人知的內幕。

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

白癡公主3年前接到粉絲投稿，敘述參加過潛能開發課程的離奇遭遇，因而拍片警世，投稿網友「阿妮」稱心靈課程學員會透過交友軟體物色人選，先約出來做心理測驗，進而用話術推人參加活動，阿妮當時被約到深坑某大飯店進行潛能開發課程，並繳了1萬元學費，「一個團隊就會開一間房間，那一個團隊大概會有十幾個人自主練習。」

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▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

阿妮透露，當時坐在床上抱著枕頭聽著其他人說話，「可是不知道為什麼聽著聽著我的眼淚就開始流下來，接著開始小聲的哭，然後最後歇斯底里也亂叫，不知道為什麼我竟然被他們感染了。」接著有一名自稱有特殊體質的學員出來解釋，「我們這個是用一個很特殊的能量，要把那個不好的東西給趕走，哭完之後我覺得我好像也好很多了。」就像是淨化過程。

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

白癡公主事後上網搜尋到許多網友也有參加這類課程，參加者的遭遇都大同小異，也會遠離原有的朋友圈，有人爆料這類課程1個階級是14萬學費，如果要上滿所有階級就要花100萬，而參加者大多被鎖定是自我不太肯定、或是有強烈缺陷的人，加入前還要先簽保密條款，「這個概念是不是就先把你批得一文不值，然後再重新建立一個自信之類的，這些人宣稱生命有了突破性的轉變，也更了解自己，然後又更自信。」

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

▲白癡公主曾揭發潛能開發課程內幕。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主的無碼專區）

白癡公主最後也補充其他網友對這類課程洗腦式手法的分析，「以心理學為部分的基礎，就是因為其實人的情緒是很容易被影響的，所以大家一起笑，也會跟著笑，大家一起哭，也會跟著一起哭，那我自己覺得就是其實目前生理跟心理學研究有發現，其實人腦有情緒中樞，所以如果說給你一點適當的刺激，可以讓你一起跟著笑或一起哭其實是不難的。」

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