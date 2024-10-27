記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTuber「眾量級」Andy和家寧正式宣布分手，並各自開設新頻道。家寧也隨即開設新頻道，卻有網友認為她在片中表現異常，遭諷像是邪教，更有人挖出疑似是她上了心靈課程後才出現變化，對此，「異色檔案」DK表示現在雖沒有實際證據證實家寧的轉變與心靈課程有關，但提醒要小心心靈課程，會一步一步把人拉進去。

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

家寧的新影片因為腔調和手勢極其不自然，引發眾多網友疑慮，被挖出她之前參加某心靈課程，懷疑她的轉變可能與邪教有關聯。對於網友猜測，知名揭秘頻道「異色檔案」的創辦人DK發文表示，目前還沒有證據證實兩者有關聯，對於有人質疑家寧所參加的心靈課程是曾被爆出涉及不法的「POP WORKSHOP心靈成長團體」，DK也直言：「POP WORKSHOP與（家寧）新頻道『秘月期POPOO』有沒有關聯性，無法證實。」

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▲家寧最近的狀態被網友指出與以往不太一樣。（圖／翻攝自家寧Instagram）



雖然目前證據不足，但DK呼籲大眾要小心心靈課程的陷阱，「這些課程設計得很精密，一步一步把人拉進去。到後期，不只必須付出一大筆學費，整個人也被牢牢綁住了。我收到超多網友私訊，說他們親友被身心靈課程困住了，看了真的很無奈。即使是陳桂林也救不了。 」至於Andy和家寧的感情問題，他則表示對他人的私生活向來不會多做評論。

▲DK對家寧遭疑入邪教一事發表看法。（圖／翻攝自DK Threads）

