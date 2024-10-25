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女星賣假包囂張嗆「有講是真的嗎」！呂文婉揭內幕　律師提1招自保

記者張筱涵／綜合報導

《新聞挖挖哇》最新一期節目討論「買到假的精品包」話題，呂文婉聽了主持人鄭弘儀引述的內容就知道是什麼事件，更提到賣假包的藝人被質問時還囂張回嘴，她也分享自身經驗去判斷真偽，律師也建議要全程錄影才能自保。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲呂文婉。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》開場時提到，網友投訴在精品代購網站花費10萬元向某藝人買精品包，開箱後卻發現包包僅用塑膠袋包裝，散發塑膠味且金屬零件粗糙，甚至沒有正品應有的識別晶片。該網友懷疑買到假貨，跟同藝人購買的圍巾也被專櫃人員判定為仿冒品，因此氣憤提告。

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呂文婉聽了以後表示知道這起事件，進而表示網友存了很久的錢很期待，結果在開箱過程中發現該包「不只沒有原盒，連外包袋都沒有，一看到就知道是假的。」該網友隨即聯繫賣包的藝人表達質疑，卻收到冷淡回應：「不然你要怎樣？我有講是真的嗎？你看你要怎樣？」

該名藝人其實就是8月被《鏡週刊》踢爆的《我愛黑澀會》出身、綽號小C的藝人黃以欣。呂文婉在節目中也有分享，判斷名牌包真偽有幾個關鍵：「看包第一個先聞味道，再來就是金屬的部分，如果是贗品的話，金屬接縫處會有生鏽的顏色或是金屬顏色不對。」她還指出，「像是LV著名的鎖扣其實亮度和細節都看得出來。」

律師游嵥彥則提醒消費者，購買高價商品應全程錄影以自保，避免日後糾紛，自己就曾看過過賣家堅持是出真品的案件，買家無全程錄影而告輸的案件。

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