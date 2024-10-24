ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

粉絲車禍「浴火重生」仍現身力挺！　許效舜、威廉心疼泛淚

記者孟育民／台北報導

東森超視旅遊實境綜藝節目《效廉 出發吧！》由金鐘主持許效舜搭檔威廉，節目開播至今收穫無數死忠觀眾，上周四（17日）兩人召集粉絲一同錄影舉辦粉絲見面會，特別挑選一家餐廳進行拍攝，而其中一位粉絲的臉上、手腳皮膚有著大面積燒燙傷，導致行動不便，許效舜關心起他的狀況，原來在一次車禍中，引起火燒車，當時該名粉絲身體被機車壓住來不及逃開，才造成了令人心疼的事件，即便是行走困難，卻還願意從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓「威許」兩人忍不住眼眶泛紅，許效舜連忙表達感謝，同時心疼他的遭遇，威廉更感動表示：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生。」

▲▼ 《效廉 出發吧！》見面會，粉絲「全身燒燙傷裹紗布」到場逼哭威許２人。（圖／東森超視提供）

▲《效廉 出發吧！》舉辦見面會，粉絲「全身燒燙傷裹紗布」到場逼哭威許２人。（圖／東森超視提供）

除此之外，有位粉絲在臉書上看到節目號召粉絲，立刻留言報名並幸運選上，沒想到該粉絲竟是一位高齡阿嬤！但就在見面會的前幾天，不慎在家中摔倒，無法從基隆搭車到台北，便由家人代為參加，「威許」一聽立刻現場請家人拿起手機拍攝跟阿嬤打招呼的影片，祝福她身體健康康、好好休養相當暖心。

▲▼ 《效廉 出發吧！》見面會，粉絲「全身燒燙傷裹紗布」到場逼哭威許２人。（圖／東森超視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2人錄製影片給粉絲。（圖／東森超視提供）

許效舜還特別發想一個「划拳遊戲」跟粉絲互動，遊戲中的動作都是有關節目或是主持人的招牌動作，全部人都玩的不亦樂乎，最後人人有獎，每人都拿著「威許」先前在節目中親手製作、富有紀念意義的禮物開心回家！如此真情兩人，除了陪伴大家度過假日晚上外，許效舜、威廉用最真實且溫暖的態度與粉絲相處，許效舜曾在節目中說過：「所有觀眾和粉絲都是衣食父母，能被喜歡、愛戴是多麼難得可貴的事情。」

▲▼ 《效廉 出發吧！》見面會，粉絲「全身燒燙傷裹紗布」到場逼哭威許２人。（圖／東森超視提供）

▲威廉、許效舜和粉絲互動。（圖／東森超視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

威廉, 許效舜, 效廉 出發吧！

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／日本動畫強作狂開播！《愛過之後來臨的》完結倒數
  2. 蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸
  3. 文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲
  4. 程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況
  5. 補習班上課一半「大咖男星突推門闖入」！　當眾開唱全場暴動
  6. 李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了
  7. 愛莉莎莎「搭車遇三寶」司機誇張行徑全被拍！火大譙髒話：留爆負評
  8. 「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看
  9. 獨／曾莞婷土耳其錄《玩很大》！　聞恐攻認「有些擔心」越洋回應
  10. FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」　他崩潰

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366