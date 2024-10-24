粉絲車禍「浴火重生」仍現身力挺！　許效舜、威廉心疼泛淚

記者孟育民／台北報導

東森超視旅遊實境綜藝節目《效廉 出發吧！》由金鐘主持許效舜搭檔威廉，節目開播至今收穫無數死忠觀眾，上周四（17日）兩人召集粉絲一同錄影舉辦粉絲見面會，特別挑選一家餐廳進行拍攝，而其中一位粉絲的臉上、手腳皮膚有著大面積燒燙傷，導致行動不便，許效舜關心起他的狀況，原來在一次車禍中，引起火燒車，當時該名粉絲身體被機車壓住來不及逃開，才造成了令人心疼的事件，即便是行走困難，卻還願意從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓「威許」兩人忍不住眼眶泛紅，許效舜連忙表達感謝，同時心疼他的遭遇，威廉更感動表示：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生。」

▲《效廉 出發吧！》舉辦見面會，粉絲「全身燒燙傷裹紗布」到場逼哭威許２人。（圖／東森超視提供）



除此之外，有位粉絲在臉書上看到節目號召粉絲，立刻留言報名並幸運選上，沒想到該粉絲竟是一位高齡阿嬤！但就在見面會的前幾天，不慎在家中摔倒，無法從基隆搭車到台北，便由家人代為參加，「威許」一聽立刻現場請家人拿起手機拍攝跟阿嬤打招呼的影片，祝福她身體健康康、好好休養相當暖心。

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▲2人錄製影片給粉絲。（圖／東森超視提供）

許效舜還特別發想一個「划拳遊戲」跟粉絲互動，遊戲中的動作都是有關節目或是主持人的招牌動作，全部人都玩的不亦樂乎，最後人人有獎，每人都拿著「威許」先前在節目中親手製作、富有紀念意義的禮物開心回家！如此真情兩人，除了陪伴大家度過假日晚上外，許效舜、威廉用最真實且溫暖的態度與粉絲相處，許效舜曾在節目中說過：「所有觀眾和粉絲都是衣食父母，能被喜歡、愛戴是多麼難得可貴的事情。」

▲威廉、許效舜和粉絲互動。（圖／東森超視提供）