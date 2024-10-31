敖犬超正嬌妻告別單身趴太夢幻！網友被燒到求連結　原來都在「這」淘來的

▲敖犬的未婚妻發發在IG開心曬照，分享她自己籌備的告別單身趴，不管是人或佈置，氛圍超夢幻。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle，以下同）

消費中心／綜合報導

藝人敖犬與女友發發的戀情修成正果，浪漫求婚讓發發感動落淚，隨後更在社群曬出鑽戒分享喜悅，字裡行間洋溢著幸福，興奮大喊：「這天終於到了！」目前兩人已經論及婚嫁，但在正式步入禮堂前，必須要為告別單身來點儀式感，發發找了好姐妹一起動手佈置，沒想到成果完全超出預期，夢幻氛圍滿到不行，不少網友看了被燒到，紛紛求問清單在哪裡、連結在哪裡。

「婚前單身Party 走起！」為了紀念單身的最後時光，發發為自己籌備了一場難忘的告別單身趴，只是比起到外面餐廳包場慶祝，她更偏好親手打造，DIY最符合自己心意的派對風格，精心選擇了白色作為靈魂主色調，從拍照牆、花束、餐具到桌巾，空間清新優雅，散發著一股純淨感。她在個人IG開心分享照片，直呼：「和好姐妹一起佈置真的超好玩～」，過程中充滿樂趣之外，佈置效果出奇的好，絲毫不遜色於專業派對規劃，成就感十足，「拍起來超讚！！儀式感滿滿滿」。

發發作為派對主角，造型也相當吸睛，她身穿一套白色公主風輕婚紗，剪裁巧妙地展現了姣好的身材曲線，再搭配精緻的花瓣耳環，典雅氣質中增添了一抹性感，與純白的派對主題完美融合。照片一出，引起網友們的熱烈迴響，紛紛留言「這件洋裝也太美了吧」、「這套好像新娘禮服」、「發發在發光」、「也太會了吧」，發發說「收到的時候質感好到我嚇一跳」，令人驚訝的是，她透露除了手上的鑽石和桌上食物，其他都是在淘寶淘來的，氣球、掛旗、墨鏡等派對道具不用台幣2000元就能全部搞定，身上裝扮公主服和耳環加起來不到台幣3000元，CP值超高，大推「有要辦party或是想穿輕婚紗的水水可以參考一下！」

▲發發與好姐妹一起DIY的單身趴，引起網友們的熱烈迴響。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

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