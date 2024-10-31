ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

敖犬超正嬌妻告別單身趴太夢幻！網友被燒到求連結　原來都在「這」淘來的

敖犬,發發,單身趴,淘寶,淘寶天貓海外,雙11,網購（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲敖犬的未婚妻發發在IG開心曬照，分享她自己籌備的告別單身趴，不管是人或佈置，氛圍超夢幻。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle，以下同）

消費中心／綜合報導

藝人敖犬與女友發發的戀情修成正果，浪漫求婚讓發發感動落淚，隨後更在社群曬出鑽戒分享喜悅，字裡行間洋溢著幸福，興奮大喊：「這天終於到了！」目前兩人已經論及婚嫁，但在正式步入禮堂前，必須要為告別單身來點儀式感，發發找了好姐妹一起動手佈置，沒想到成果完全超出預期，夢幻氛圍滿到不行，不少網友看了被燒到，紛紛求問清單在哪裡、連結在哪裡。

「婚前單身Party 走起！」為了紀念單身的最後時光，發發為自己籌備了一場難忘的告別單身趴，只是比起到外面餐廳包場慶祝，她更偏好親手打造，DIY最符合自己心意的派對風格，精心選擇了白色作為靈魂主色調，從拍照牆、花束、餐具到桌巾，空間清新優雅，散發著一股純淨感。她在個人IG開心分享照片，直呼：「和好姐妹一起佈置真的超好玩～」，過程中充滿樂趣之外，佈置效果出奇的好，絲毫不遜色於專業派對規劃，成就感十足，「拍起來超讚！！儀式感滿滿滿」。

發發作為派對主角，造型也相當吸睛，她身穿一套白色公主風輕婚紗，剪裁巧妙地展現了姣好的身材曲線，再搭配精緻的花瓣耳環，典雅氣質中增添了一抹性感，與純白的派對主題完美融合。照片一出，引起網友們的熱烈迴響，紛紛留言「這件洋裝也太美了吧」、「這套好像新娘禮服」、「發發在發光」、「也太會了吧」，發發說「收到的時候質感好到我嚇一跳」，令人驚訝的是，她透露除了手上的鑽石和桌上食物，其他都是在淘寶淘來的，氣球、掛旗、墨鏡等派對道具不用台幣2000元就能全部搞定，身上裝扮公主服和耳環加起來不到台幣3000元，CP值超高，大推「有要辦party或是想穿輕婚紗的水水可以參考一下！」

敖犬,發發,單身趴,淘寶,淘寶天貓海外,雙11,網購（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲發發與好姐妹一起DIY的單身趴，引起網友們的熱烈迴響。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

「想要連結」、「想要清單」、「淘寶真的超好買 超划算CP值又高」、「淘寶購物車滿滿在等雙11」、「要買爆吧」，一票人默默被堆抗，準備跟發發一樣淘起來。現在，淘寶全站10億商品任你挑選，不管是海運7-ELEVEN超商取貨或海運宅配，只要人民幣購買超過99元，即可享跨境免運優惠，就算是網購新手也可以輕鬆搞定，尤其新用戶更有「首購開買啦大紅包」，註冊即送約新台幣270元購物體驗金，不僅名額無上限，且首單享有免費本地退貨、稅費0元與免支付手續費三大服務。想要便宜搶到更多好康的話，淘寶雙11活動已經開跑，即日起一路狂歡至11月11日，全站跨店滿減，消費每滿人民幣300元減50元或官方立減85折起，在雙11淘到各種心儀好物，還能享受到真正的滿載而歸！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

Andy認了有上心靈課！　「親解3日課程內幕」1頻道操作網友傻眼

Andy認了有上心靈課！　「親解3日課程內幕」1頻道操作網友傻眼

家寧走鐘獎當日真實狀態曝光！「被問感情狀況鬆口了」網驚：很正常

家寧走鐘獎當日真實狀態曝光！「被問感情狀況鬆口了」網驚：很正常

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

敖犬, 發發, 單身趴, 淘寶, 淘寶天貓海外, 雙11, 網購

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江宏恩攝影棚迎53歲生日！江國賓爆他「慶祝嗨到脫褲」私下有反差
  2. 最美啦啦隊員「快死掉了」掛急診！虛弱躺病床：用盡所剩力氣去醫院
  3. 黃薇渟、陳妤2度演姊妹　低調辦「公益二手拍」她手作陶藝全賣光
  4. 高凌風兒寶弟退居幕後　「一手包辦2千人演唱會」
  5. 劉謙患肺腺癌「雙頰水腫」露面！　籲外界別擔心⋯被拍到多次就醫
  6. 阿翔結婚週年「掀辣妻3過失」！Grace深夜回嘴：奇怪耶你 全被截圖
  7. 《黑白大廚》三星爆醜聞「照出席市府活動」！　韓民暴怒：浪費稅金
  8. NanaQ被分手10天「公開該死鐵證」！抓包他加前任好友：愛過我嗎
  9. 敖犬超正嬌妻告別單身趴太夢幻！網友被燒到求連結　原來都在「這」淘來的
  10. Jasper全英文演講「星二代壓力⭢動力」！　自信語氣配動作台風超穩

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366