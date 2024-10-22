日劇女神高雄廟裡拜拜「零偽裝」無人認出　演台劇全程講中文！

記者黃庠棻／台北報導

台海戰爭為題材的影集《零日攻擊》近日在高雄拍攝，繼先前公告日星高橋一生參演其中外，又大公布日本女演員水川麻美加入該劇，這也是水川麻美首度來台演出。今（22）日在華山舉辦國際卡司發布會，她合體合作演員張洛偍，兩人展現出絕佳默契。

▲水川麻美、張洛偍出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）

水川麻美今（22）日穿著一襲優雅的紅色洋裝現身，談到接演《零日攻擊》的契機，表示這是自己第一次離開日本在海外拍戲，對她來說是一大挑戰，加上劇中每一句台詞都是用中文表達，除了語言之外，還要完美地表現出演技，直呼「真的是大挑戰」。

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▲水川麻美、張洛偍出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）

不僅如此，水川麻美近一步解釋，《零日攻擊》雖然是政治話題，卻用了娛樂性質的方式表達，收到劇本當下正在拍攝日劇《微笑俄羅斯娃娃》，想了大約一個月，覺得自己的篇幅是黑色幽默的喜劇，但又能表現人性，讓她決心接演。

▲水川麻美、張洛偍出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）

談到在台灣拍戲印象深刻的事情，水川麻美興奮地表示拍戲現場有熱騰騰的便當可以做選擇，自己的最愛是雞腿便當，她解釋是日本會把雞肉切成小塊做成唐揚雞，但台灣的做法則是可以一整隻拿起來啃，講到激動之處，還作勢模仿工作人員啃雞腿的舉動，模樣相當可愛。

▲水川麻美、張洛偍出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，水川麻美坦言來台灣拍戲之前只有一個月時間準備中文，在時間緊迫的情況之下，她只能先記好所有台詞，再慢慢地練習口音；在拍戲空檔時，時常聽到工作人員說「對對對」、「好好好」，覺得連起來講很可愛，所以她私底下也學起來，當場展現自己的中文實力。

▲水川麻美出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）

而水川麻美是日劇女神，演出過多部經典日劇，包含《交響情人夢》、《醫龍》、《東京女子圖鑑》、《重啟人生》等，是許多台灣人熟悉的面孔，被問到在高雄拍戲的10天有沒有被認出，她透露自己下戲之後有到飯店附近的廟宇走走，但卻沒有任何人認出她，甚至強調「完全零偽裝」。

▲水川麻美因《零日攻擊》到高雄拍戲。（圖／零日文創提供提供）

此外，與水川麻美演對手戲的張洛偍在訪問中透露，在得知對手戲女演員的身份之後就相當緊張，所幸兩人透過演技上的交流，完全沒有語言上的障礙，更表示自己是對方的「迷弟」，兩人相識一笑，他瞬間害羞到耳朵紅，讓水川麻美回想起一幕「對視戲」，他也是同樣反應，直呼「張洛偍真的是一個很純真的男孩」。

▲張洛偍出席《零日攻擊》國際卡司發布媒體茶敘。（圖／記者呂佳賢攝）