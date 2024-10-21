游鴻明首同台「25歲學霸正妹女兒」！　合體畫面曝光...網全看哭

記者蔡琛儀／台北報導

出道30年的游鴻明「2024愛我的人和我愛的人」巡迴演唱會近日在蘇州展開，25歲的寶貝女兒游宇潼作為特別嘉賓驚喜登台，與他共同演唱歌曲〈夫妻臉〉、〈詩人的眼淚〉，這也是游鴻明和女兒首次合體同台合唱，女兒的助陣令現場歌迷激動不已，也讓粉絲都直呼：「這畫面看到眼眶都紅了。」

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

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游宇潼因亮麗外型、甜美嗓音，加上頂著UCLA數學系畢業高材生光環，最近又和男友一起唸進修台大EMBA，獲得極高關注度。游鴻明在演唱會上說，女兒以前在蘇州讀過小學，請現場觀眾一起給女兒掌聲鼓勵，游宇潼笑說這是第一次來看爸爸的演唱會，游鴻明打趣說，以前都把孩子們的眼睛矇起來不給他們看，「今天才把眼睛掀開來。」

演唱會當晚，游鴻明以樂隊remix版本的〈戀上一個人〉，之後緩緩升上舞台，他還演繹了〈愛已到底〉、〈白色戀人〉、〈地下鐵〉，唱到代表作〈愛我的人和我愛的人〉時，大家都不約而同地開始了大合唱。

▲游鴻明日前在蘇州開唱。（圖／好好玩文化傳媒提供）

他也展現了紮實的演唱功力，舞台表現魅力十足，讓現場粉絲們感受了一場沈浸式的音樂盛宴，其中除了唱到〈愛我的人和我愛的人〉，當〈愛一回傷一回〉、〈戀上一個人〉等多首經典曲目出現，歌迷再次一起大合唱，令現場氣氛沸騰到不行。