ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

游鴻明首同台「25歲學霸正妹女兒」！　合體畫面曝光...網全看哭

記者蔡琛儀／台北報導

出道30年的游鴻明「2024愛我的人和我愛的人」巡迴演唱會近日在蘇州展開，25歲的寶貝女兒游宇潼作為特別嘉賓驚喜登台，與他共同演唱歌曲〈夫妻臉〉、〈詩人的眼淚〉，這也是游鴻明和女兒首次合體同台合唱，女兒的助陣令現場歌迷激動不已，也讓粉絲都直呼：「這畫面看到眼眶都紅了。」

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

游宇潼因亮麗外型、甜美嗓音，加上頂著UCLA數學系畢業高材生光環，最近又和男友一起唸進修台大EMBA，獲得極高關注度。游鴻明在演唱會上說，女兒以前在蘇州讀過小學，請現場觀眾一起給女兒掌聲鼓勵，游宇潼笑說這是第一次來看爸爸的演唱會，游鴻明打趣說，以前都把孩子們的眼睛矇起來不給他們看，「今天才把眼睛掀開來。」

演唱會當晚，游鴻明以樂隊remix版本的〈戀上一個人〉，之後緩緩升上舞台，他還演繹了〈愛已到底〉、〈白色戀人〉、〈地下鐵〉，唱到代表作〈愛我的人和我愛的人〉時，大家都不約而同地開始了大合唱。

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

▲游鴻明日前在蘇州開唱。（圖／好好玩文化傳媒提供）

他也展現了紮實的演唱功力，舞台表現魅力十足，讓現場粉絲們感受了一場沈浸式的音樂盛宴，其中除了唱到〈愛我的人和我愛的人〉，當〈愛一回傷一回〉、〈戀上一個人〉等多首經典曲目出現，歌迷再次一起大合唱，令現場氣氛沸騰到不行。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

推薦閱讀

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

游鴻明, 游宇潼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前啦啦隊正妹嗆統神狂罵「那隻豬」　再提未成年議題網友怒進攻
  2. 游鴻明首同台「25歲學霸正妹女兒」！　合體畫面曝光...網全看哭
  3. 六月、李易結婚13年二度蜜月！　「甜曬牽手依偎照」放閃
  4. 連告白機會都沒有就GG！張鈞甯揭「程咬金」暗戀遭秒殺
  5. 日名導圓夢請到菅田將暉出演　曝「小松菜奈從沒來探班」原因
  6. 張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆
  7. 無名女神小予懷孕胖9公斤！　「超巨凸肚現形」吐卸貨心境
  8. 民歌50高峰會最後一屆　施孝榮拋驚喜「讓歌迷當製作人」
  9. 「向佐摸鼻」掀模仿風潮！　醫警告「有感染風險」本尊傻眼回應
  10. 驚喜！洪佩瑜「揪她合唱〈Small girl〉」　全場嗨翻

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366