温貞菱、徐鈞浩談戀愛「中間卡男友紅粉知己」隱忍　衰遇感情危機

記者黃庠棻／台北報導

温貞菱在原創戲劇《妳是我的姐妹》裡，因男友徐鈞浩和女性友人互動密切而爆出感情危機。劇中的温貞菱選擇壓抑內心不安，隱忍另一半和其他女生曖昧。

▲《妳是我的姐妹》由温貞菱主演。（圖／八大戲劇提供）

但回歸現實生活中，温貞菱表示如果遇到劇中情節，帶有侵略性的人物出現時，說道「應該會選擇和對方聊，希望知道對方的想法，如果對方還是堅持要以另一個對象為重，那會果斷退出這段關係。」但她自己並不介意男友有很要好的女性朋友，坦言「反而蠻希望自己的伴侶可以有親近的異性或同性朋友。」

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▲《妳是我的姐妹》由温貞菱主演。（圖／八大戲劇提供）



《妳是我的姐妹》飾演徐鈞浩紅粉知己「王薔」的林思宇，經常藉由傳訊息、打電話、肢體接觸等方式，擾亂温貞菱和徐鈞浩的感情生活，被視為女性公敵，林思宇表示當初接到這個角色時，完全不排斥「很享受演繹『王薔』的過程，可以透過角色展現小惡魔這一面。」

▲《妳是我的姐妹》由徐鈞浩主演。（圖／八大戲劇提供）

林思宇感謝導演看見自己的可能性，坦言「願意讓我嘗試，跳脫以往女孩的樣子，展現女人味的一面，這也是以往沒有嘗試過的小壞壞特質。」由於「王薔」角色扮演的直播網紅發電機，為了詮釋到位，拍戲前還特別瘦身，坦言因為外在打扮及魅力展現很直觀，為此還準備了角色專屬香水，「噴了代表『王薔』要出馬了！也建立起『王薔』的自信。」

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）



而林思宇坦承自己和「王薔」一樣，現實生活中也有青梅竹馬的男性友人，曾讓好友的女朋友在意吃醋，她透露「但當我知道對方女友在意時，同樣身為女性的我，會站在她的立場思考，為了避免不必要的誤會，會保持距離或是表明立場。」不會像「王薔」一樣強勢或是佔有，忽略體諒別人。

▲林思宇在《妳是我的姐妹》演出受到討論。（圖／八大戲劇提供）

過往拍過多部BL作品的徐鈞浩，這次在《妳是我的姐妹》裡周旋在温貞菱和林思宇之間，對於拍攝同性和異性的感情戲上，徐鈞浩認為性傾向不會讓角色有什麼不同，坦言「不過在不一樣的劇種，呈現戀愛氛圍的方式確實有所不同，看對方的眼神，還有表達愛意的方法，都是有微妙差異！」徐鈞浩更希望透過《妳是我的姐妹》，觀眾能感受到他對演出角色所安排的巧思。