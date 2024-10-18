ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

温貞菱、徐鈞浩談戀愛「中間卡男友紅粉知己」隱忍　衰遇感情危機

記者黃庠棻／台北報導

温貞菱在原創戲劇《妳是我的姐妹》裡，因男友徐鈞浩和女性友人互動密切而爆出感情危機。劇中的温貞菱選擇壓抑內心不安，隱忍另一半和其他女生曖昧。

《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《妳是我的姐妹》由温貞菱主演。（圖／八大戲劇提供）

但回歸現實生活中，温貞菱表示如果遇到劇中情節，帶有侵略性的人物出現時，說道「應該會選擇和對方聊，希望知道對方的想法，如果對方還是堅持要以另一個對象為重，那會果斷退出這段關係。」但她自己並不介意男友有很要好的女性朋友，坦言「反而蠻希望自己的伴侶可以有親近的異性或同性朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）

▲《妳是我的姐妹》由温貞菱主演。（圖／八大戲劇提供）

《妳是我的姐妹》飾演徐鈞浩紅粉知己「王薔」的林思宇，經常藉由傳訊息、打電話、肢體接觸等方式，擾亂温貞菱和徐鈞浩的感情生活，被視為女性公敵，林思宇表示當初接到這個角色時，完全不排斥「很享受演繹『王薔』的過程，可以透過角色展現小惡魔這一面。」

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）

▲《妳是我的姐妹》由徐鈞浩主演。（圖／八大戲劇提供）

林思宇感謝導演看見自己的可能性，坦言「願意讓我嘗試，跳脫以往女孩的樣子，展現女人味的一面，這也是以往沒有嘗試過的小壞壞特質。」由於「王薔」角色扮演的直播網紅發電機，為了詮釋到位，拍戲前還特別瘦身，坦言因為外在打扮及魅力展現很直觀，為此還準備了角色專屬香水，「噴了代表『王薔』要出馬了！也建立起『王薔』的自信。」

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）

而林思宇坦承自己和「王薔」一樣，現實生活中也有青梅竹馬的男性友人，曾讓好友的女朋友在意吃醋，她透露「但當我知道對方女友在意時，同樣身為女性的我，會站在她的立場思考，為了避免不必要的誤會，會保持距離或是表明立場。」不會像「王薔」一樣強勢或是佔有，忽略體諒別人。

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、徐鈞浩、林思宇。（圖／八大戲劇提供）

▲林思宇在《妳是我的姐妹》演出受到討論。（圖／八大戲劇提供）

過往拍過多部BL作品的徐鈞浩，這次在《妳是我的姐妹》裡周旋在温貞菱和林思宇之間，對於拍攝同性和異性的感情戲上，徐鈞浩認為性傾向不會讓角色有什麼不同，坦言「不過在不一樣的劇種，呈現戀愛氛圍的方式確實有所不同，看對方的眼神，還有表達愛意的方法，都是有微妙差異！」徐鈞浩更希望透過《妳是我的姐妹》，觀眾能感受到他對演出角色所安排的巧思。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台南師怒砸板擦譙三字經　暴走喊：「再吵冰起來！」

推薦閱讀

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

温貞菱, 張軒睿, 妳是我的姐妹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」辣翻！　出道40年首入圍金鐘哭了
  2. 金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸！　細肩帶包不住頭燈
  3. 崔佩儀聚會驚見「梁朝偉初戀」現身　合體陳美鳳掀網回憶！
  4. 76歲西田敏行家中猝逝　死因曝光「是心臟疾病」
  5. 金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍
  6. 金鐘獎／八弟蕭志瑋背兒子、獎盃登場！　喊「娶妻前生子後」誓拿獎
  7. 金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！女主持穿魚尾服　超辣真實身材曝光
  8. 孔劉爸葬禮「《咖啡王子》她第一個到突哽咽哭出來」　他見狀笑了
  9. 鍾欣凌想當紅毯第一美「彎腰擠乳溝」：想拿終身成就獎
  10. 金鐘獎／大霈「純白平口禮服」氣質噴發！　細腰、美腿大放送

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366