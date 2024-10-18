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「台上人比台下觀眾多」　麋先生曝12年前辛酸：打擊很大

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生昨天迎接成團12週年紀念日，特別推出了〈我們〉小巨蛋演唱會MV，MV中不僅回顧了麋先生這些年來的點滴，也記錄下小巨蛋當晚最動人的瞬間，畫面中更融入歌迷的身影。

▲▼麋先生迎接成團12週年紀念日。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生迎接成團12週年紀念日。（圖／相信音樂提供）

麋先生即將從台北小巨蛋唱到高雄巨蛋，回首這一路走來，團員們心中感觸滿滿。回憶起首次巡迴演唱會時，鼓手逸凡坦言：「當時台上的工作人員和演出人員甚至比台下觀眾還多，受到很大的打擊。」如今，麋先生已成功站上萬人舞台。

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主唱聖皓表示，曾經小巨蛋的一個區域，就是他們整場演唱會的總觀眾數，在小巨蛋的時候，他心裡想：「到底哪來那麼多人喜歡我們」，內心滿是感謝。吉他手喆安則回憶道：「以前我們經常在高雄巨蛋附近吃喝玩樂，從沒想過有一天能在這裡舉辦演唱會。」雖然一切看似夢幻，但看著台下滿滿的歌迷，麋先生卻感到踏實和幸福，「每一位歌迷都是我們一場一場表演累積而來的，一切都很不簡單。」

▲▼麋先生迎接成團12週年紀念日。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生明年將在高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

吉他手小B透露，小巨蛋演唱會結束後，團員們就開始構思高雄站的表演內容，有了第一次萬人演唱會的經驗後，他們對這種規模的演出節奏也更熟悉，相信在高雄巨蛋演唱會時都會更得心應手，緊張的情緒也會有所減少。麋先生表示距離明年3月的演唱會還有一段時間，所以有充裕的時間可以檢討與調整，貝斯手以諾則表示目前的心情非常亢奮，隨著演出日期臨近，期待感越來越強烈，「小巨蛋演唱會我們收到了很多好評，希望高雄演唱會也能讓大家有值回票價的感覺。」

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