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鍾明軒新竹高工拍片遭控「擅闖校園」　害警衛被開除…反嗆提證據

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber鍾明軒近日被網友指控，對方聲稱他擅闖校園跑操場，更害警衛被開除，貼文不僅Tag帳號，而且還Hashtag新竹高工。對此他親回：「『真實』是不是去確認後再來提證據……。」

▲▼鍾明軒新竹高工拍片遭爆擅闖校園。（圖／翻攝自IG）

▲鍾明軒新竹高工拍片遭指擅闖校園。（圖／翻攝自IG）

鍾明軒拍片分享一對台灣男友與陸籍女友結婚的過程，並擔任結婚攝影師，拍下兩人辦理結婚登記，還去學校跑操場。然而這段操場影片被網友指「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除」。對此他回應，「我們當初是在學生已經放學的時候進入校園，目的是要參觀一個朋友的母校，當時進入校門的時候也有很客氣的跟警衛進行報備說明我們的來意」，如果已經向學校單位報備說明來意，反問誰能想到後面是什麼發展，而且貼文提到「警衛被開除就有人知道這消息然後放上討論，到底這個事件的『真實』是不是去確認後再來提證據說明。」

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接著鍾明軒向爆料網友喊話，「或許『炎上』別人是你的樂趣我並不並在乎，但建議你下次『素材』先準備得周全一點會比較好。」他表示會致電到學校了解情況，如果發現是惡意散播、造謠，也會請爆料網友全權負責
「畢竟你也是小大人了！」

而帶鍾明軒進校園的Andy也發文還原情況，當時是4人在放學後下午5點19分進入學校，進去時遇到警衛並明確說明來意，因為自己曾是竹工學生，想要介紹一下母校的環境以及學生時期的經歷，打完招呼後往操場移動，就在一直待在操場的跑道上，直到結束大概是5點49分左右。他表示自己也會跟校方聯絡了解，需要說明會盡力幫忙。

由 @big_star_ken 發佈
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