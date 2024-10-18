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EXID哈妮未婚夫醫死人又爆疏失　前員工控：患者7年前割喉險亡！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團EXID出身的成員Hani於5月對外發表結婚訊息，她與大10歲的醫生男友原預計在9月結婚，怎料，日前男方的梁在雄精神科診所爆出醫死人事故，案件進入調查程序，兩人的婚期無限延期。沒想到，韓媒18日再爆，梁在雄診所出現醫療疏失並非第一次，一名曾在診所任職的員工A透露，醫院曾出現管理疏失，導致一名患者持美工刀自殘，險些失血過多身亡。

▲▼ EXID哈妮未婚夫醫死人又爆疏失　前員工控：患者7年前割喉險亡！。（圖／翻攝自SBS、哈妮、梁在雄IG）

▲▼EXID哈妮未婚夫梁在雄診所爆出醫死人意外。（圖／翻攝自SBS）

▲▼ EXID哈妮未婚夫梁在雄診所爆出醫死人意外。（圖／翻攝自SBS）

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一名員工A曾經任職於梁在雄經營的精神科診所「W真醫院」，他向韓媒爆料，2017年時，醫院2樓也曾發生過患者持美工刀自殘割喉，險些造成失血過多身亡的案例。他解釋只要是患者外出、外宿回到醫院時，護理師都必須檢查持有物品，但那天2樓的護理師人力不足，空班近2到3小時，最終才導致憾事發生。

▲▼ EXID哈妮未婚夫又被爆出7年前也有醫療疏失，患者當時險割喉亡。（圖／翻攝自SBS、哈妮、梁在雄IG）

▲EXID哈妮未婚夫又被爆出7年前也有醫療疏失，患者當時險割喉亡。（圖／翻攝自哈妮、梁在雄IG）

所幸2017年該起案件並未造成患者死亡，事故自然沒有鬧大。只是針對前員工A的指控，梁在雄只承認部分內容，他辯駁「當時2樓為開放式病院」，但A反駁：「2樓對外登記是開放式病院，但其實是沒辦法自由外出的封閉式病院。」

韓媒挖出梁在雄經營的精神科診所醫療事故不只一起，引起韓網輿論震怒，對此，他透過經紀公司低調回應：「本人與所有的醫療人員都感到心情很沈痛，對於失去家人、陷入悲傷之中的遺屬真心謝罪。」梁在雄現正在接受調查中，他與未婚妻Hani的婚禮則無限延期。

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EXID哈妮, EXID, 哈妮, 梁在雄

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