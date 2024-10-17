西田敏行驟逝　綾瀨遙哀痛「想再與您演戲」：令人信賴的大前輩

記者劉宛欣／綜合報導

日本資深演員西田敏行於10月17傳出在家中辭世的遺憾消息，享壽76歲，消息一出震驚演藝圈，許多合作過的藝人紛紛發聲悼念。西田敏行以其深厚的演技和溫和的個性深受業界尊敬，他的辭世也讓不少人感到無限遺憾。

▲西田敏行遺憾離世。（圖／翻攝自X）

曾與西田敏行合作的女星綾瀨遙，透過經紀公司表達哀悼之情。她回憶起曾與西田共同出演大河劇《八重之櫻》及電影《魔幻時刻》、《銀河街道》等作品，表示西田是位令人尊敬、信賴的大前輩，既穩重又非常和藹可親，遺憾表示「我還想再次與您合作，真心祈求冥福」。

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▲綾瀨遙悼念西田敏行。（圖／翻攝自IG／綾瀨遙mg）

另一位與西田有過合作的演員渡邊謙，也在社群平台X上發文悼念。他回憶起2002年與西田共同拍攝電影《太陽再次升起》時的情景，感嘆道：「他在動完手術後依然充滿力量，細膩的演技多次感動了我。每當片場見面時，他總是以笑容鼓勵我。」渡邊謙表示，失去這位敬愛的前輩讓他感到無比落寞。

▲渡邊謙悼念西田敏行。（圖／翻攝自IG／渡邊謙）

西田敏行近年飽受病痛所擾，儘管坐輪椅、拄拐杖，仍積極回應戲約邀約演出，10月8日剛出席《電影版派遣女醫》記者會，沒想到竟成最後一次公開露面。據他所屬經紀公司表示，他原本今天還有工作，助理前去家中發現異狀後立即通報，目前公司也在確認狀況。

《派遣女醫》女主角米倉涼子17日早上透過IG限動，曬出與西田敏行一起吃炸雞的合照，沒想到隨後得知西田敏行逝世。她透過黑底白字發文：「昨天才說過『要上傳照片哦』的話，真的太難過了，太難過了，我還無法相信這是真的」。