ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

西田敏行驟逝　綾瀨遙哀痛「想再與您演戲」：令人信賴的大前輩

記者劉宛欣／綜合報導

日本資深演員西田敏行於10月17傳出在家中辭世的遺憾消息，享壽76歲，消息一出震驚演藝圈，許多合作過的藝人紛紛發聲悼念。西田敏行以其深厚的演技和溫和的個性深受業界尊敬，他的辭世也讓不少人感到無限遺憾。

▲西田敏行遺憾離世。（圖／翻攝自X）

▲西田敏行遺憾離世。（圖／翻攝自X）

曾與西田敏行合作的女星綾瀨遙，透過經紀公司表達哀悼之情。她回憶起曾與西田共同出演大河劇《八重之櫻》及電影《魔幻時刻》、《銀河街道》等作品，表示西田是位令人尊敬、信賴的大前輩，既穩重又非常和藹可親，遺憾表示「我還想再次與您合作，真心祈求冥福」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼綾瀨遙感染新冠肺炎緊急住院，又被出被詐騙1億日幣。（圖／翻攝自IG／綾瀨遙mg）

▲綾瀨遙悼念西田敏行。（圖／翻攝自IG／綾瀨遙mg）

另一位與西田有過合作的演員渡邊謙，也在社群平台X上發文悼念。他回憶起2002年與西田共同拍攝電影《太陽再次升起》時的情景，感嘆道：「他在動完手術後依然充滿力量，細膩的演技多次感動了我。每當片場見面時，他總是以笑容鼓勵我。」渡邊謙表示，失去這位敬愛的前輩讓他感到無比落寞。

▲▼渡邊謙透露將會在2023年內再婚。（圖／翻攝自IG／渡邊謙）

▲渡邊謙悼念西田敏行。（圖／翻攝自IG／渡邊謙）

西田敏行近年飽受病痛所擾，儘管坐輪椅、拄拐杖，仍積極回應戲約邀約演出，10月8日剛出席《電影版派遣女醫》記者會，沒想到竟成最後一次公開露面。據他所屬經紀公司表示，他原本今天還有工作，助理前去家中發現異狀後立即通報，目前公司也在確認狀況。

《派遣女醫》女主角米倉涼子17日早上透過IG限動，曬出與西田敏行一起吃炸雞的合照，沒想到隨後得知西田敏行逝世。她透過黑底白字發文：「昨天才說過『要上傳照片哦』的話，真的太難過了，太難過了，我還無法相信這是真的」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

西田敏行

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星慢跑遇2男隨地尿尿　氣炸公審竟又被性騷「享受想被妳看下面」
  2. 阿諾出國「找嘸護照登機證」！　 自信喊：可以把自己照顧好
  3. 米可白「10年前母女合照」見驚人落差　超高顱頂髮型！差點認不出
  4. 唐美雲《孟婆客棧》首度戶外演出！嘉義庄頭劇場超強卡司免費看
  5. 連恩生前「最想看到一世代重組」　哈利媽媽哀痛發聲：他只是個孩子⋯
  6. 樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑
  7. 西田敏行驟逝　綾瀨遙哀痛「想再與您演戲」：令人信賴的大前輩
  8. IU「素顏0偽裝」現身海邊度假　真實膚況曝光！吸200萬網友朝聖
  9. NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友
  10. 女神籃籃想做網拍副業！　撿貨速度超快

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366