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2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

記者蔡宜芳／綜合報導

2024年依舊是韓劇相當強勢的一年，不僅題材多元，話題度也是滿滿。從年初金秀賢、金智媛的《淚之女王》，到丁海寅、庭沼珉的《媽媽朋友的兒子》，都配有最養眼的高顏值CP，充滿粉紅泡泡的戀愛感也深深感染觀眾，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了2024年十部討論度最高的浪漫韓劇，哪對CP的羅曼史讓你最無法自拔呢？

NO.10 魅惑之人

▲▼2024必看十大浪漫韓劇。（圖／翻攝自세작매혹된자들）

▲《魅惑之人》。（圖／翻攝自세작매혹된자들）

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《魅惑之人》為今年1月播出的虛構愛情史劇，以朝鮮王朝為時空背景，講述身居高位但內心悽楚的君主李仁（曹政奭 飾），和為了復仇而成為細作的女人姜熙秀（申世景 飾），兩人互相迷惑對方而深陷其中的殘酷命運。

這部劇原本被業界認為是最期待韓劇第三名，卻在第二集就被批太過無趣，因為劇情圍繞著「權力爭奪」與「間諜」，整體氛圍較為壓抑，曹政奭與申世景之間的愛情也不夠打動人心，只憑曹政奭的號召力不足以撐起整部劇，該劇在開播不久後，收視便一路下滑，網友們紛紛批道，「劇情很無聊」、「申世景的演技有待加強」、「tVN週末劇已經低到這個程度了嗎」、「男女主角一點CP感都沒有」。

NO.9 是偶然嗎？

▲《是偶然嗎？》。（圖／翻攝自우연일까）

▲《是偶然嗎？》。（圖／翻攝自우연일까）

改編自同名網路漫畫的《是偶然嗎？》是由金所泫與蔡鍾協所主演的韓劇，雖然開播時未造成太大的迴響，不過卻獲得多數觀眾的高評價，被稱為是今年最令人心動的純愛劇之一，劇情講述偶然遇見的一對高中同學，兩人互為對方的初戀，但女主角卻因為受過傷，而成為了對愛情感到害怕的「愛情懷疑論者」，整部劇會不時的穿插高中時期的片段，步調輕快又舒服，兩位演員細膩的演技將勇敢又熱烈的初戀情感演繹得相當心動，這樣的偶遇有些偶然但又絕非盡是偶然。

NO.8 因為不想吃虧

▲《因為不想吃虧》。（圖／翻攝自손해 보기 싫어서）

▲《因為不想吃虧》。（圖／翻攝自손해 보기 싫어서）

《因為不想吃虧》是由《酒鬼都市女人們》的導演金政植與《她的私生活》的編劇金慧英合作打造的愛情喜劇，劇情講述著因為不想吃虧而舉行假婚禮的女人孫海英，與金志旭之間零損益的職場愛情故事，雖然號稱是愛情喜劇，但又包含了刑偵懸疑等元素，從「吃虧」PK「不吃虧」展開一系列逗趣又出乎意料的事件，即使內容充滿著先婚後愛、社內戀愛、私生子等韓劇老梗，但各式各樣的插曲卻刺激著觀眾想往下窺探的慾望，收視一路飆漲，在第六集創下5%的高收視，連續三集的收視都在持續攀升。

而該劇討論度最高的部分就是女主角申敏兒的演技，被網友認為又再度獲得新的人生角色，申敏兒在劇中飾演一位新潮流的女性代表孫海英，總是能大方的表達自己的情感，不在意別人眼光的突發行為讓許多女性觀眾都感到相當痛快，並期望自己能成為這樣勇敢的女性。

NO.7 陪玩的女人

▲《陪玩的女人》。（圖／翻攝自놀아주는 여자）

▲《陪玩的女人》。（圖／翻攝自놀아주는 여자）

光聽劇名就會讓人感到好奇，可能一不小心就會錯過的韓劇《陪玩的女人》，改編自同名網絡小說，劇情講述曾經是黑社會老大在出獄後遇上陪孩子們玩的兒童節目youtuber主持人恩河，兩人譜出了充滿反轉和心動的愛情故事。

這部劇雖然收視和討論度都不算大爆，但在演員和劇情上都獲得觀眾極高的評價，劇情輕鬆又有趣，主演的嚴泰九和韓善伙所組成的新鮮組合，擦出了意想不到的火花， 每個角色之間產生了絕佳的默契，讓整部戲追起來一點也沒有負擔，笑料中卻不會過於幼稚，適當的結合了浪漫、動作、親情的喜劇作品。

NO.6 低谷醫生

▲《低谷醫生》。（圖／翻攝自닥터슬럼프）

▲《低谷醫生》。（圖／翻攝自닥터슬럼프）

由《繼承者們》原班演員朴信惠、朴炯植共同出演的《低谷醫生》在開播後迅速登上Netflix熱播榜，溫暖浪漫的劇情不僅獲得觀眾的一片好評，劇中主角們經歷的低潮與挫折，也讓許多網友們感同身受。劇情描述女主角南荷娜（朴信惠 飾）與男主角余正宇（朴炯植 飾）在高中就曾是死對頭，在外人眼中是人生勝利組的他們，其實各自確診了憂鬱症和創傷後壓力症候群，兩人在最失意的時候再次相遇，並展開了一段相互治癒的愛情故事。

值得關注的是，朴信惠與朴炯植是睽違十年再度二搭，讓網友們掀起各種回憶殺，而這部劇最引發觀眾共鳴的就是現代人的各種困境，全劇有不少的人生金句，讓患有憂鬱症或身心疾病的人，能夠從中獲得許多安慰，「這部好看！劇情貼切不浮誇」、「讓一直以來都過得不太順遂的自己非常投入其中」、「朴信惠產後狀態還是好好」。

NO.5 和我老公結婚吧

▲《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自내 남편과 결혼해줘）

▲《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自내 남편과 결혼해줘）

《和我老公結婚吧》是改編自同名人氣漫畫的復仇韓劇，在開播前就因國民女神朴敏英超消瘦的劇照而引起熱議，劇情描述女主角姜智媛（朴敏英）因為罹患癌症，日子所剩無幾，人生看似走到盡頭的她目睹了自己的丈夫和閨蜜偷情，最後還被兩人殺害，沒想到卻死而復生，試圖將自己坎坷的命運轉嫁到背叛的丈夫與閨蜜身上。如此狗血的劇情編排就宛如朴敏英現實生活的翻版，讓影迷產生強烈的代入感，不管是深陷婚姻困擾、感情背叛，甚至失戀的你，都能在這部劇找到投射與慰藉。

其中討論度最高的部分就是兩位惡角李伊庚、宋昰昀，完美呈現媽寶渣男與恐怖焦慮的閨密角色，被網友大力稱讚演技封神，單日討論聲量高達362筆，並集集創下高收視率。

NO.4 媽媽朋友的兒子

▲《媽媽朋友的兒子》。（圖／翻攝自엄마친구아들）

▲《媽媽朋友的兒子》。（圖／翻攝自엄마친구아들）

由國民年下男友丁海寅與庭沼珉主演的《媽媽朋友的兒子》可說是2024下半年熱度最高的韓劇之一，第二集不僅衝破了6％的高收視，也受到韓國媒體的一眾好評，近一個月就有高達10,458筆的聲量，並連續好幾周都高居《網路溫度計DailyView》韓劇口碑排行榜的冠軍，即使近日迎來大結局，兩人營造出的CP感讓觀眾們始終走不出來。

故事講述一位憑藉全額獎學金畢業於美國知名大學、被視為「媽媽朋友的女兒」的優秀女性「裵石榴」，畢業後一路順遂地進入國外的科技公司上班，看似前程似錦的她卻遭受了人生轉折並返回了故鄉，因緣際會下與也被稱為「媽媽朋友的兒子」的青梅竹馬「崔承效」再度相遇，兩人相愛相殺的感情譜出了爆笑又浪漫的羅曼史。

該劇深受喜愛的原因就是引發共鳴的人設與劇情，女主角裴石榴在劇中說道，「我覺得我的人生好像過熱了，我一直都很拚命，就這樣一直全速運轉，然後中央處理器就停止運作了。」彷彿說出了許多現代人的心聲。

NO.3 她的日與夜

▲《她的日與夜》。（圖／翻攝自낮과 밤이 다른 그녀）

▲《她的日與夜》。（圖／翻攝自낮과 밤이 다른 그녀）

於2024年6月開播的《她的日與夜》是由資深演員李姃垠與女團Apink出身的鄭恩地聯合主演，一上架就直衝Netflix排行榜前三名，收視率更在大結局飆升至11.7%，刷新自身最高紀錄。這部劇為跨時空的職場浪漫喜劇，故事講述28歲的李微進（鄭恩地 飾），連續考了8年公務員卻都落榜，萬念俱灰的她，在某個奇幻日夜陷入變身魔咒，早上會是50歲的大媽，直到晚上才能變回原樣，變身資深監察員的她逐步揭開陳年命案的真相。

《她的日與夜》能夠如此成功的原因不只在於意想不到劇情轉折，更揭示了許多成年人會深感共鳴的現實問題，不管是遭到前被歧視的職場環境或是不斷經歷挫折的人生道路，劇中的角色會經常反思自己年輕時所做的決定，而這些時光都成為了成長的養分，另外副CP的感情線相比男女主角討論度更高，50歲的林順和與20代小鮮肉偶像高原之間的互動相當逗趣，中年大媽不斷被年輕帥氣的高原瘋狂直球式告白，奶狗暖男形象超圈粉。

NO.2 背著善宰跑

▲《背著善宰跑》。（圖／翻攝自선재 업고 튀어）

▲《背著善宰跑》。（圖／翻攝自선재 업고 튀어）

《背著善宰跑》可說2024年最強勢的黑馬韓劇，收視率連續8周在韓國電視台所有頻道同時段排名第一，海外OTT平台也在第六週依然保持在130個國家中的排名第一，近半年的聲量更高達84,702筆，最高峰為大結局當日，單日衝至3,205筆，並突破8.7%的收視，創下相當驚人的紀錄，兩位男女主角的人氣也跟著隨之爆紅，在亞洲掀起了現象級的「善宰熱潮」。

這部劇一開始並沒有任何的光環效應和討論度，但在原著的基礎上添加合理的改編，讓故事變成了令人心動的「雙向救贖」，劇情講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲，穿越15年的時空所展開的奇幻愛情故事。金惠奫透過清澈又陽光的形象，幫助觀眾能更加代入女主角的追愛歷程，因意外造成半身不遂，卻始終堅持穿越時空改變自己命運，而男主角邊佑錫以模特兒出身的身材與偶像般的視覺效果，展現了學生時代也充滿神秘感的頂級明星柳善宰。

NO.1 淚之女王

▲《淚之女王》。（圖／翻攝自눈물의 여왕）

▲《淚之女王》。（圖／翻攝自눈물의 여왕）

今年話題度最高的韓劇非浪漫神作《淚之女王》莫屬，找來韓國兩大國民演員金秀賢與金智媛攜手主演，與老掉牙的愛情劇不同，劇中男女主角從相戀到結婚，兩人的婚姻第三年開始走向滅亡，懸殊的家庭地位也讓這段關係岌岌可危。有別於以往「王子遇上灰姑娘」的美滿故事，《淚之女王》以倒敘的方式開場，財閥千金洪海仁（金智媛 飾）無意間愛上平凡男子白賢祐（金秀賢 飾），原以為會是完美結局的他們，隨著有權有勢的女方家族不斷壓榨男方，男主角就像是入贅一般，淪為女方家族的工具人，讓兩人的關係也亮起了紅燈。

國民男神「金秀賢」與「男神收割機」金智媛的「雙金組合」不僅非常養眼，兩人細膩的演技將原本看似老套的韓劇梗救活，該劇近一年的聲量高達231,655筆，聲量的最高峰為3月11日，單日直接飆至1062筆，第二集則憑截金秀賢的「醉酒演技」引發超高的討論度，男神皺起來的臉和自言自語的口氣，配上「因為喝醉了才這麼可愛」等搞笑台詞，讓粉絲們都被他可愛的模樣迷暈。

▲▼2024必看十大浪漫韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲2024必看十大浪漫韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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