林舒語道歉「節目效果沒拿捏好」！　挨酸遲早會離婚哭了：感到心痛

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語和老公吳則蒲結婚9年的時間，最近她透露夫妻倆因一場節目效果，而引發外界指責遲早會離婚，讓她事後爆哭一頓。今（15）日她再透過社群發文提及此事，同時也坦承：「我們該先道歉，節目效果沒拿捏好，讓大家信以為真了。」

▲林舒語會在社群分享家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／林舒語）

林舒語透露最近因外界的評論壓力而爆哭，她坦言，身為公眾人物，還是難以承受外界的各種評論，尤其是充斥著傷人惡意的言論，讓她感到無比心痛。林舒語特別針對節目效果沒拿捏好的情況，向大家道歉，並澄清節目中所稱的「閨蜜」關係，其實是兩位與她和老公都要好的男性朋友，而並非如外界揣測的那樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林舒語進一步說明，節目在剪輯過程中，刪除許多重要的前因後果，讓觀眾誤解她與老公之間的關係，「這次為何難受委屈的感覺那麼強烈，或許生氣自己沒跟老公討論好效果，把自己給潑髒水了。」林舒語強調，自己與老公感情非常好，老公不只是她的伴侶，更是最好的朋友、玩伴與旅伴。她透露，無論去哪裡，她都希望老公陪伴，甚至覺得每天相處的時間不夠，兩人常常還會互相打電話聊天。

▲林舒語坦言最近爆哭。（圖／翻攝自Facebook／林舒語）

面對外界對於她婚姻狀況的誤解，林舒語坦言感到無比心痛，因為她與老公的感情是她最引以為傲的部分。她強調，兩人為了共同的夢想全力拼搏，即使自己累到崩潰，想到老公與孩子，她還是會逼自己撐下去，因為幸福能抵過一切的辛苦。

最後，林舒語希望大家不要誤解她們的婚姻，並祝福所有人都能擁有幸福快樂的生活，「三個寶貝是我們生的、老公沒有好可憐、這種老婆不需要放生、我們沒有遲早要離婚。如果是想看這齣戲，那把他看完，希望繼續看下去的你們會突然覺得『原來愛情可以那麼美好、原來兩個不一樣的人可以走成一個幸福的大家庭。』」