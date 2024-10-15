李多慧沒穿鞋搭飛機挨酸！　「光腳丫全被拍」網掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，不過最近卻因一張搭飛機光腳ㄚ的照片挨酸，甚至還有網友在PTT發文質疑觀感不佳，貼文曝光後，立即掀起兩派網友留言討論。

▲李多慧光腳搭飛機遭網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



一名網友透過PTT發文，附上一張李多慧光腳丫搭飛機的照片，並對此動作幽默地調侃：「欸，要確耶！」該網友指出，李多慧每天的工作不外乎是練舞或是跳啦啦隊，腳的活動量自然不在話下。由於長時間處於跳躍和運動的狀態，他認為對方的雙腳承受不少的壓力，然而即便在飛機上，她仍選擇抬腳放鬆。因此，戲謔地問道：「這真的OK？應該不OK了吧！」

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▲網友認為李多慧光腳搭機的行為不妥。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立即掀起兩派網友留言討論，有人批評原PO並直言：「到底關你屁事？」還有不少人提出不同看法，認為只要李多慧遵守基本禮儀，不踩在前座椅背上就沒問題，同時也紛紛表示，「那塊是她自己的座位」、「韓援只有她坐商務機來台」、「商務艙怎麼踩，沒人管」，另外還有網友對此行為不以為然，認為這樣的動作不雅，並直言：「醜死。」

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）