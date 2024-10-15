《黑白大廚》超高速官宣「確定製作第二季」！　開播時間曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》掀起全球熱潮，官方製作團隊今（15日）正式宣布確定將製作第二季，預計於明年下半年開播，引發觀眾高度期待。

▲《黑白大廚》確定推出第二季。（圖／翻攝自X）



南韓製作團隊今天透過官方X（舊稱推特）正式宣布，將延續「料理綜藝」的熱潮，《黑白大廚》確定製作第二季，預計於2025年下半年播出，並由製作團隊Studio Slam的金學民、金恩智及企劃莫恩雪再度攜手合作，製作更激烈的料理對決，金學民也表示：「感謝觀眾們的支持，我們會以更精采的第二季回應大家的期待。」

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《黑白大廚》因其獨特的料理生存賽制與激烈競爭廣受全球觀眾歡迎，尤其節目中充滿反轉的比賽結果和參賽者間的競技精神讓人欲罷不能。節目中由南韓知名餐飲業者白種元與米其林三星主廚安成宰擔任評審，2位專業評審的精闢點評，更為節目增添不少看點。白種元的親民風格與安成宰的嚴謹態度，為比賽注入了不同的評審風格，也因此吸引了大批觀眾。

除了節目熱度高漲，參賽廚師的餐廳也隨之爆紅。首季冠軍權成俊的餐廳開放預約後，引來11萬人搶訂，導致伺服器一度癱瘓，甚至還出現黃牛。而節目中的「栗子提拉米蘇」等人氣料理，也在南韓便利商店正式推出，掀起搶購熱潮。第二季節目將會帶來怎樣的全新對決，勢必成為觀眾期待的焦點。