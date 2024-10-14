發發「心急答應」敖犬求婚曝原因　曬鑽戒甜喊：這天終於到了

記者顧齊祐／綜合報導

男星敖犬（莊濠全）與小10歲女友發發交往多年，感情相當穩定。年初曾在節目上口頭求婚，並承諾會補給女方一個完整的儀式。他11日特地選在女友生日這天履行約定，在好友的見證下浪漫求婚，讓發發當場淚崩。今（14）日發發也在社群曬出鑽戒發文，回憶起了被求婚時的場景，並激動大喊「這天終於到了」。

▲敖犬在女友生日當天履行約定，浪漫求婚。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發今日在Instagram回憶起了求婚當天，發文寫道「跪下的那一刻，我真的是毫不猶豫的連說我願意！！親朋好友們都說：欸妳也太急了吧，答應太快了啦，音樂都來不及下」，她也表示「但他就真的很好啊，我只差沒把戒指搶過來套牢自己哈哈哈哈」。並提到說自己從小就很嚮往當賢妻良母，有個幸福美滿的家庭。

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▲發發被求婚的當下毫不猶豫的連說我願意。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發還形容說跟敖犬在一起的日子就是幸福的具象化，並向敖犬大聲告白，寫道「比起愛你更想說的是謝謝你，謝謝你出現在我生命裡，謝謝你讓我擁有了這世界上最好的另一半，謝謝你堅定不移的愛我、寵我、保護我，謝謝你讓我成為最好版本的自己，也謝謝你許我一個家，我們永遠在一起，一直幸福下去吧」。

▲發發形容跟敖犬在一起的日子就是幸福的具象化。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發的浪漫長文發布後，羨煞了不少網友，敖犬也在底下留言回應「很開心有履行了一年前的承諾，也終於給妳一個貨真價實的求婚，希望妳會很喜歡記一輩子啦，求婚影片再等我剪一下哈哈哈，老婆我愛妳期待婚禮」。

▲敖犬向女友浪漫求婚。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）