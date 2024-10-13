《鬼才之道》連獲國際影展四座觀眾票選獎　陳柏霖直呼：不可思議

記者蕭采薇／台北報導

於本屆金馬獎入圍11項大獎喜劇電影《鬼才之道》再傳捷報，導演徐漢強帶著男主角陳柏霖前往全球最大奇幻影展2024「西班牙錫切斯奇幻影展」（Sitges Film Festival)，勇奪兩大獎。陳柏霖在現場直呼：「不可思議！沒有預期會拿獎，看到漢強接連上台兩次，太感動了！與有榮焉啊！」

▲《鬼才之道》登西班牙錫切斯奇幻影展，導演徐漢強、陳柏霖親臨現場。（圖／牽猴子提供）



《鬼才之道》本次拿下錫切斯精選觀眾票選獎（Sitges Collection People’s Choice Award）、亞洲焦點觀眾票選獎（Focus Asia People’s Choice Award）兩獎。其中「錫切斯精選觀眾票選獎」是今年第一次設立，就讓《鬼才之道》一舉拿下。

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陳柏霖是首度來到西班牙錫切斯，抱著驚喜又期待的心情與國際影迷會面，看到電影被來自各國的觀眾注目，被鬼才劇情感染又哭又笑，陳柏霖說：「第一次來到這個迷人的城市，雖然還有時差要調整，每場放映活動都還是非常興奮，尤其看到不同語言的觀眾對於電影的反應，還是會緊張。」

▲導演徐漢強分享，能在錫切斯拿下兩座獎項，意義非常重大。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》在國際影展已連拿五座觀眾票選獎，導演徐漢強自己意外表示：「《鬼才之道》能夠在錫切斯獲得兩個不同單元的觀眾票選獎，意義非常重大，我想藉由這部電影撫慰努力尋找自我認同的觀眾，能夠獲得觀眾共鳴與喜愛，就是《鬼才之道》最大的收穫。謝謝錫切斯影展與觀眾給予這麼大的肯定。」

▲陳柏霖首度來到西班牙錫切斯，抱著驚喜又期待的心情與國際影迷會面。（圖／牽猴子提供）

屢獲國際影展肯定的台灣喜劇電影《鬼才之道》自暑假上映以來，全台票房已達6000萬佳績，更入圍第61屆金馬獎11項提名，是今年入圍大贏家。包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳音效、最佳原創電影歌曲《鬼才出道》、最佳原創電影音樂。