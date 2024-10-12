第59屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

記者許逸群／台北報導
「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」於今（12日）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，以聲音為媒介的廣播，這幾年的演變讓聲音呈現更多元，今年廣播金鐘亮點包括因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項、演出者的多元，以及主持組合的清新。完整得獎名單如下。
▲第59屆廣播金鐘獎主持人梁正群與屠潔。（圖／三立提供）
113年度廣播金鐘獎得獎名單
一、節目獎
（一）流行音樂節目獎
同行相記2（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）
（二）類型音樂節目獎
神曲越南 Thần khúc Vietnam（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
（三）生活風格節目獎
台味超有港（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
（四）藝術文化節目獎
有緣千里・話音樂（參賽單位：臺北廣播電臺）
（五）教育文化節目獎
SORRY～沒有回程票喔！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（六）兒童節目獎
出發吧！鱻魚練習生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（七）少年節目獎
青春幫幫忙（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
（八）社會關懷節目獎
那一天的情緒課（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
（九）社區節目獎
部落Tribe一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
（十）廣播劇獎
空中故事館—《大部分解，開始》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）
（十一）單元節目獎
大城小時光（參賽單位：高雄廣播電臺）
二、個人獎
（一）流行音樂節目主持人獎
袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）
（二）類型音樂節目主持人獎
西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）
（三）生活風格節目主持人獎
一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（四）藝術文化節目主持人獎
POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
（五）教育文化節目主持人獎
小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台））
（六）兒童節目主持人獎
小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（報名單位：國立教育廣播電臺）
（七）少年節目主持人獎
妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
（八）社會關懷節目主持人獎
姜義村／幸福理想國（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
（九）社區節目主持人獎
小倩／Super午茶Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）
（十）企劃編撰獎
屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
（十一）音效獎
安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）
三、Podcast獎
（一）生活風格節目獎
唐陽雞酒屋（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
（二）藝術文化節目獎
給我一個故事的時間（參賽者：婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）
（三）兒童節目獎
欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）
（四）少年節目獎
就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）
四、廣告獎
（一）商品類廣告獎
有春茶館—夏天流浪到有春篇（參賽單位：好家庭藝術股份有限公司）
（二）非商品類廣告獎
古典音樂台—生意子難生—徵才篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
五、電臺品牌行銷創新獎
HIT POP ON THE ROAD（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
六、創新研發應用獎
財團法人客家公共傳播基金會／AI客語語音廣播自動生成系統（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
七、特別貢獻獎
張茂隆先生（藝名：張民）
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