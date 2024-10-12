第59屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

記者許逸群／台北報導

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」於今（12日）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，以聲音為媒介的廣播，這幾年的演變讓聲音呈現更多元，今年廣播金鐘亮點包括因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項、演出者的多元，以及主持組合的清新。完整得獎名單如下。

▲第59屆廣播金鐘獎主持人梁正群與屠潔。（圖／三立提供）

113年度廣播金鐘獎得獎名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

同行相記2（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

神曲越南 Thần khúc Vietnam（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

（三）生活風格節目獎

台味超有港（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（四）藝術文化節目獎

有緣千里・話音樂（參賽單位：臺北廣播電臺）

（五）教育文化節目獎

SORRY～沒有回程票喔！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（六）兒童節目獎

出發吧！鱻魚練習生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（七）少年節目獎

青春幫幫忙（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（八）社會關懷節目獎

那一天的情緒課（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（九）社區節目獎

部落Tribe一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

（十）廣播劇獎

空中故事館—《大部分解，開始》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）

（十一）單元節目獎

大城小時光（參賽單位：高雄廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）

（三）生活風格節目主持人獎

一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）藝術文化節目主持人獎

POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（五）教育文化節目主持人獎

小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台））

（六）兒童節目主持人獎

小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）少年節目主持人獎

妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

（八）社會關懷節目主持人獎

姜義村／幸福理想國（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（九）社區節目主持人獎

小倩／Super午茶Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（十一）音效獎

安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）

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三、Podcast獎

（一）生活風格節目獎

唐陽雞酒屋（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

（二）藝術文化節目獎

給我一個故事的時間（參賽者：婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）

（三）兒童節目獎

欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）

（四）少年節目獎

就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）

四、廣告獎

（一）商品類廣告獎

有春茶館—夏天流浪到有春篇（參賽單位：好家庭藝術股份有限公司）

（二）非商品類廣告獎

古典音樂台—生意子難生—徵才篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

五、電臺品牌行銷創新獎

HIT POP ON THE ROAD（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

六、創新研發應用獎

財團法人客家公共傳播基金會／AI客語語音廣播自動生成系統（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

七、特別貢獻獎

張茂隆先生（藝名：張民）