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登山女神曾格爾不甩婚外情爭議！　完攀「世界14頂峰」史上最年輕

記者顧齊祐／綜合報導

「登山女神」曾格爾2022年與富商陳坤保傳出婚外情，遭正宮「公關女強人」岳啟儒提告索賠200萬，雖曾格爾堅持否認2人關係，一審仍吞敗，然而原本要上訴二審的她卻撤回了上訴，確定認賠30萬元。儘管受到不小爭議，曾格爾也依舊持續在挑戰「世界14頂峰」，而就在近日她終於完成挑戰，成為歷史上完成的最年輕華人。

▲曾格爾持續登山，挑戰「世界14頂峰」。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾持續登山，挑戰「世界14頂峰」。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾近日前往西藏攀爬希夏邦馬峰，不斷在社群平台更新近況，而她也在9日凌晨成功登頂，寫道「終於迎來這一刻！14x8000m completed！格爾在9號西藏當地時間凌晨6:39分成功登頂，世界第十四高峰希夏邦馬峰海拔8027公尺！」。

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▲曾格爾成功登頂希夏邦馬峰。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾成功登頂希夏邦馬峰。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾表示自己成為了台灣有史以來首位完成的登山者，同時也是歷史上最年輕華人完攀十四座高峰，她也繼續在文中說明攀爬的不容易「每一步都是與死亡的賽跑，每一口呼吸都是對生命的掙扎，讓人瞬間感受到自己何其渺小，而大自然何其殘酷。這是極限中的極限，唯有少數人能夠超越」。

▲曾格爾成為史上最年輕華人完攀十四座高峰。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾成為史上最年輕華人完攀十四座高峰。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾在文章中感謝了一路上的支持者「想謝謝所有支持著十四座八千米計劃的人，與最重要的家人！謝謝你們」，並在文中最後說道「我們一起攜手見證了，一切皆有可能！Nothing is impossible」。

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