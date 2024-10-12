記者潘慧中／綜合報導

何妤玟2020年離婚恢復單身後，越來越大方展露窈窕身材，最近更即將推出寫真桌曆，掀起不少粉絲的期待。近日格外引起討論的是，金鐘演員馬力歐看寫真照時，被何妤玟當場目擊他的手插進口袋「上下動」。

▲▼馬力歐一邊看何妤玟的寫真，一邊把手放進口袋上下動。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



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畫面中，可以看到馬力歐一手拿著何妤玟的寫真桌曆，認真盯著看，一手插進口袋上下晃動。何妤玟見狀上前問「馬哥你在看什麼」，馬力歐則回答是在看一名新妹出的寫真，「跟妳只差一個字，叫何『好』玟。」

▲何妤玟目睹馬力歐把手放在口袋上下動。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



何妤玟連忙將自己的寫真桌曆拿過來，直呼「這是我啊」，馬力歐作勢摘下眼鏡再仔細看一次、並開玩笑說「她比妳正」，她連忙解釋自己的照片沒有修圖。

▲何妤玟澄清自己沒修圖。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



最後，馬力歐搞笑建議大家，看何妤玟的寫真桌曆時，雙手最好要上下晃動，「這樣才有真實感！」何妤玟則是被逗得狂笑，害羞到摀嘴說：「手在幹嘛啦？！」

▲何妤玟被逗到一直羞笑。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）