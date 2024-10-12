陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

記者田暐瑋／綜合報導

陳小春的大兒子Jasper因參加大陸真人秀《爸爸去哪兒5》而備受關注，Jasper近日升上國中，被發現Jasper的中文名字已從「陳胤捷」改為「陳昊廷」，而「陳胤捷」原本取名涵義為「陳應結」，意即陳小春應采兒結婚，據悉是陳小春砸大錢請大師改名，希望能藉此轉運。

▲jasper目前在上海就讀貴族學校。（圖／翻攝自微博）



Jasper曾在台灣就學，後舉家遷至上海，近日已從小學畢業成為國中生，就讀於上海耀中國際學校，吳尊子女也在該校就讀，以昂貴的學費和嚴格的入學條件著稱，每學期的學費高達數百萬新台幣。近日應采兒在社交媒體上分享了Jasper錄製的上海旅遊影片，被網友發現Jasper的中文名字從「陳胤捷」改為「陳昊廷」。

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▲jasper改名。（圖／翻攝自微博）



Jasper發布的上海旅遊影片中，全程使用流利的英語進行介紹和訪問外國旅客，在影片開頭用英文自我介紹時，中文字幕寫出新名字「陳昊廷」，事實上，包括陳小春及應采兒都改過名，陳小春原名陳小臻，之後改為「陳泰銓」，應采兒原名「丁文」後改為「陳丁冉兒」，據傳陳小春投入巨資請名師指點，替全家人改名轉運。