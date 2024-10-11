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澳洲捕獲野生洪金寶！「坐輪椅代步」仍親民寵粉合照　近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深影壇巨星洪金寶在演藝圈打滾超過60年，憑藉驚人的武打實力與豐富的演藝資歷，在華語影壇佔有舉足輕重的地位。近年來，由於健康狀況不穩，他屢次被拍到需要拄拐杖或乘坐輪椅代步，甚至面容憔悴，引發外界關注。不過，近日有網友在澳洲超市巧遇洪金寶，並曬出合照，透露他的狀況似乎有所好轉，令粉絲倍感欣慰。

▲▼洪金寶。（圖／翻攝自微博／娛樂麻辣燙）

▲洪金寶近年健康亮紅燈，讓不少影迷擔憂。（圖／翻攝自微博）

有網友在社群上分享了與洪金寶的巧遇過程，當天在超市無意間看到一張熟悉的面孔擦身而過，經過再三確認，才驚覺對方是洪金寶。他隨即上前打招呼，並詢問是否可以合照，洪金寶一如往常親民大方，立刻答應拍照。讓人會心一笑的是，合照結束後，洪金寶還向該網友詢問榨菜的位置，網友則尷尬笑回：「我只是來送貨的。」隨後協助他找到店員。

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▲網友巧遇洪金寶。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友巧遇洪金寶。（圖／翻攝自小紅書）

照片中可以看到，雖然洪金寶頭髮與鬍鬚皆已斑白，顯露出歲月的痕跡，但氣色相當不錯，甚至還對著鏡頭露出微笑。該合照曝光後引發大量討論，網友們紛紛留言「洪金寶大哥越老越帥」、「聽說他經常來這家超市，但大家都尊重他的隱私，不會打擾他」、「他看起來瘦了不少，老是老了，但氣色很好，皮膚光滑紅潤」。

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