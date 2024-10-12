金佩珊裸酥胸踩白冰冰場　還嗆對方：「我都吃防腐劑」

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到永遠的「金八點」女王金佩姍到節目中，節目用心規劃「經典八點檔歌曲」迎接女皇駕臨。金佩姍以招牌〈一代女皇〉現身，猶如武則天親臨攝影棚，一出場白冰冰對她驚恐大喊：「我的天啊！這扮相跟歌曲有30年了，怎麼身形跟臉都沒有變？」，金佩姍回應：「因為我都吃防腐劑」，讓全場爆笑，展現大前輩平易近人的一面。

▲金佩珊美胸女皇裝造型現身。（圖／民視提供）

金佩姍這次特別穿著全新訂製20.版本的女皇服裝，首次獨家在節目亮相，讓白冰冰大呼感動，為了節目如此用心。陽帆更是說這整個表演真的是回憶殺，光是歌曲就不好唱，還要跟舞曲搭檔配合，讓他直呼非常不簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金佩珊大紅洋裝也是相當豔麗。（圖／民視提供）

在訪談中金佩姍更是敬業全程參與，突然陽帆催促要大家講快一點趕快結束訪談，原來金佩姍一身造型包含頭飾重達15斤，但敬業的她絲毫看不出服裝壓得她全身痛，而且為了當評審，金佩姍要卸下女皇裝不敢離場，還說直接要在棚裡角落換裝，因為每一位歌手的表演她都不想錯過，且滿腦都在期待麗小花、曾瑋中、方怡萍等眾歌手帶來什麼樣的好歌，讓主持人直呼棚內沒地方可以換衣服啦，也讓大家噴飯。

▲陽帆(左起)、金佩珊與白冰冰。（圖／民視提供）