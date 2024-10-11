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快訊／劉冠廷接下金馬61典禮主持棒！　「紅毯女王」楊千霈2女1男新組合

記者蕭采薇／台北報導

金馬執委會11日驚喜宣布第61屆金馬獎頒獎典禮主持人，將由曾獲兩座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任。星光大道主持則由紅毯女王楊千霈領軍三人陣容，搭檔二度主持的演員徐鈞浩、首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱。隨著入圍名單揭曉，主持人們已馬不停蹄進入備戰狀態，為華語影壇年度盛會做好萬全準備。

▲第61屆金馬獎主持陣容，劉冠廷、楊千霈、王渝萱、徐鈞浩。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲第61屆金馬獎主持陣容，劉冠廷接下典禮主持棒。（圖／金馬執委會提供）

首次接下典禮主持棒的劉冠廷，與金馬結緣甚早。2012年剛退伍就演出了金馬電影學院的短片《小聚離》、2017年擔任第一代金馬遞獎大使、2019年，更以《陽光普照》首度入圍就獲得金馬獎最佳男配角，還主持了當屆星光大道。

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他在2020年以《消失的情人節》角逐金馬影帝、2021年再度以《詭扯》奪得最佳男配角殊榮。去年，他在程偉豪執導的「金馬60」開場影片中一人分飾三角，表現亮眼，創造了無人能及的金馬冠廷宇宙。

▲第61屆金馬獎主持陣容，劉冠廷、楊千霈、王渝萱、徐鈞浩。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲楊千霈作為星光紅毯的「定海神針」，這次將領軍兩女一男的新組合。（圖／金馬執委會提供）

對於此次受邀擔任主持人，劉冠廷驚呼：「這是一件連做夢也想不到的事！」雖然從答應開始就夢到自己在台上忘詞，一想到這項任務心跳就異常加速，但還是感性幽默地表示：「反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧！」

走過金馬60，今年的星光大道也將因應全新場地「臺北流行音樂中心」，展現不同於以往的風格，挑戰「雙訪問區」模式，讓所有嘉賓自在閃耀紅毯，盡情享受專屬電影人的榮耀時刻。

▲第61屆金馬獎主持陣容，劉冠廷、楊千霈、王渝萱、徐鈞浩。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲徐鈞浩二度擔任星光主持。（圖／金馬執委會提供）

作為星光紅毯的「定海神針」，楊千霈興奮地說有「回歸初心」的感覺，希望能夠「從新」出發，讓觀眾耳目一新。而自己也非常期待能與再度入圍金馬影后的偶像吳君如碰面，迫不及待想要訪問她。

二度擔任星光主持的徐鈞浩坦言，能再次參與這場盛會是一種莫大的榮幸。他回憶起上次的緊張心情，希望這次能更加放鬆，與影人有更多交流。作為影迷的他，已經開始準備觀賞所有入圍作品，還計劃補看他們的經典代表作，讓自己成為「電影蟲」。

▲第61屆金馬獎主持陣容，劉冠廷、楊千霈、王渝萱、徐鈞浩。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲王渝萱首次擔任金馬紅毯主持。（圖／金馬執委會提供）

首次擔任金馬紅毯主持的王渝萱，過去以演員身分多次走上紅毯，深知這一刻對入圍者與頒獎人的重要性。坦言過去主持金穗獎時因忘詞而感到自責，然而金馬給予她不斷的支持與信任，讓她心懷感激，會抱著武士般的決心完成這次任務。

 

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金馬獎, 金馬61, 劉冠廷, 楊千霈, 王渝萱, 徐鈞浩

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