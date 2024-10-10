劉德華重新詮釋39年前的經典歌曲《親愛的小孩》　這次和女兒合唱

記者蕭采薇／台北報導

電影《危機航線》由劉德華監製主演，實力派演員王耀慶及歌壇天王周興哲都參與演出。劉德華和電影中的女兒張子楓合作演唱電影宣傳曲《親愛的小孩》，以父與女的角度重新詮釋唱出這首動人經典歌曲。

▲《危機航線》劉德華和電影中的女兒張子楓，合作演唱新版《親愛的小孩》。（圖／華映提供）

劉德華、張子楓演唱電影推廣曲《親愛的小孩》，歌詞道出電影中父女二人的心聲。他們透過歌曲將溫暖親情直搗觀眾心中，也是支撐著劉德華在電影中的角色高皓軍，拼盡全力與劫匪團展開「癲瘋對決」的理由，讓觀眾在充滿壓力和暴力的旅程中，感受到一份感動人心的情感力量。

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相比曾經的獨唱版本，劉德華這次花費很多心思，連同張子楓站在角色的角度都一起思考，在重新編曲的版本中，以一對父女的口吻，深情帶出人物藏在心底的牽掛和愛，情感伴隨著耳熟能詳的旋律層層遞進，對親情的呼喚直搗人心，使這首經典歌曲再度散發出不一樣的動人力量。

▲《危機航線》張子楓飾演劉德華的視障女兒。（圖／華映提供）

這首深入人心的歌曲《親愛的小孩》在1985年推出，由歌壇天后蘇芮所演唱，講述親情的感人之作。今年透過新片《危機航線》，相隔39年帶出電影中極致揪心的情感，突出片中動人的家人關係。

▲《危機航線》劉德華守護妻女。（圖／華映提供）



其實劉德華早已對這首歌情有獨鍾，於1989年曾重唱此曲，並收錄在當時的唱片中，歌曲也是當年他和葉德嫻合作的電影《法外情》主題曲，同時也把歌曲改編成廣東版《禱告》，紅極一時。而這次《親愛的小孩》再度成為他領銜主演的新片《危機航線》推廣曲，並重新編曲，由他與戲中的女兒張子楓合唱，感覺煥然一新，《危機航線》將於10月9日上映。