洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身份曝光」！　揭驚人巧合：我很放心

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王洪榮宏的21歲二女兒洪美福日前結婚，孩子的媽、前妻陳施羽在臉書分享婚紗照及喜訊，也讓洪美福的驚人美貌也意外曝光。

▲▼洪榮宏不捨女兒結婚，但也對女婿很放心。（圖／洪榮宏提供）

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洪榮宏向《ETtoday星光雲》表示，女兒才21歲就要結婚，當然非常捨不得，但曾經見過25歲的女婿好幾次，「他們結婚前見過好幾次面，也一起吃飯，我也很喜歡這位女婿；他也是音樂人，吉他彈得很好，跟女兒有共同的興趣！」

洪榮宏笑說，女婿的英文名字，還剛好跟他一樣都叫「Joshua」，直讚：「他們真得很登對，而且在教會裏認識，有一樣的信仰！我相信上帝一定會祝福他們！所以我很放心把女兒交給他！」

▲陳施羽分享女兒結婚的美照。（圖／翻攝自Facebook／施羽 /Gracie）

而陳施羽發文也認為，對於女兒來說，結婚是「更好的開始」：「能在更年輕時重設人生目標，邁入人生另一個階段，對2個孩子和2家父母而言，是令人安慰、皆大歡喜的新鮮事！」雖然對這天的到來鼻酸、流淚，但卻不是因為捨不得女兒，「是終於等到了她成家的這一日；遇到了彼此相愛、價值觀相近，也願意一起學習、成長的另一半，難能可貴疼惜她的婆家。」也說不覺得女兒太早婚：「對他們而言，這是再好不過的時間點了。」