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謝和弦婚禮倒數一週！　陳緗妮甜放閃：女兒出生後沒吵過架

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦和老婆陳緗妮結婚3年，下週將補辦婚宴，陳緗妮今（9日）推出新歌〈冷〉，對於老婆要照顧孩子還身兼經紀人、斜槓當歌手，謝和弦全心支持，只有一句：「妳開心就好！」她也勉勵自己：「還是會想一直唱下去，因為是自己喜歡做的事情，也想知道自己可以做到什麼程度。」

▲▼陳緗妮推新單曲〈冷〉。（圖／馬槽音樂提供）

▲陳緗妮推新單曲〈冷〉。（圖／馬槽音樂提供）

陳緗妮透露這首歌錄了3年，原本音檔因為製作人硬碟壞了檔案遺失，3年後想要發行，製作人又重新再編一個新的版本，這一次加了電吉他進來，在歌曲的情緒上輔助了很多。她直呼：「慢歌真的很難唱！錄音的時候是滿頭大汗，就是非常「專注」，沒有辦法有其他畫面，只能專心在把每一個字唱好。可以說這首歌真的花了3年的功夫消化。」

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〈冷〉其實也是一種互動，好奇夫妻倆會有冷戰的時候嗎？陳緗妮甜回：「大女兒出生後我們就沒有吵過架了，但我們以前吵架真的也算是『冷『戰型的，意見不合的時候都需要冷靜一下。」近來她蠟燭兩頭燒，忙著做音樂與籌備婚禮，是否會壓力極大？她坦言：「壓力是真的滿大的，但其實都不是事情本身，而是因為要做很多事，覺得時間不夠用。目前最棘手的應該還是顧小孩vs工作的時間分配，還有非常需要睡眠。」

▲▼陳緗妮推新單曲〈冷〉。（圖／馬槽音樂提供）

▲陳緗妮忙著做音樂，又要籌備婚禮。（圖／馬槽音樂提供）

現在是否還有自己的時間？她苦笑：「要等孩子睡了才有Me time，我都還是會趕緊拿起手機繼續聯繫未完成的工作。婚禮前有想辦法擠出幾小時來去保養一下。」婚禮籌備過程夫妻倆發生意見相左怎麼辦？她顯得自在：「目前一切都差不多就緒，阿扣幾乎是全部交給我，但我們還是會偶爾一起討論。意見不同的時候，我會聽他的想法來做調整，畢竟婚禮是兩個人的。」

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謝和弦, 陳緗妮

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