《黑白大廚》白種元「休息時間還評價便當」　製作人：真的了不起

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》近來在台灣掀起熱潮，是許多網友討論的熱門話題。該節目的製作人日前在記者會上分享幕後花絮，還揭露評審白種元休息時間的真實面貌，引發笑聲。

▲《黑白大廚》日前舉辦記者會。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

《黑白大廚》的製作人8日在八強記者會上提到，拍攝節目的時候，作為評審的白種元、安成宰因為吃太多而有點辛苦，「但白鍾元代表在完成評審後，還在待機室裡吃便當，這讓我非常印象深刻。真的是非常了不起，果然是老師，讓人感到敬佩。」製作人透露，白種元甚至還對便當進行了評價。

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▲製作人透露白種元（左）回到休息室後，還繼續吃工作人員準備的便當。（圖／翻攝自Netflix）

此外，製作人之一的金學民（音譯）PD對於被觀眾質疑「作假」一事，也特地做出了澄清。他表示，自己在節目中，有兩個感到最遺憾的地方，第一是白、黑湯匙以11比11的人數進入第三回合；第二則是白、黑湯匙再度以對半人數進入準決賽，「我自己是希望會有更分歧的發展，這樣才會更加真實，在八強的時候又是4對4，這也不是製作組安排的，反而我對這部分也感到遺憾。」