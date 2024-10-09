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51歲Paul接送愛女「被誤認是阿公」！　對話紀錄曝光：可以好好聊天嗎

記者黃皓瑋／綜合報導

現年51歲的藝人Pual（朱柏仰），2015年與小他17歲的女友咪咪結婚，婚後育有2女，家庭生活十分美滿。經常在社群平台分享日常生活的2人，近期透露Paul被誤認為女兒「阿公」的意外插曲，逗趣經歷讓網友直呼「笑到黑菇（台語）」。

▲▼Paul、咪咪。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

▲咪咪與Paul結婚多年，育有2個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

咪咪與Paul今（9日）曬出女兒學校「校車社群」的對話截圖，只見對話中工作人員寫下「阿公我們快到了」，通知Paul校車即將抵達，而Paul則連忙解釋「我是他爸」，事後他們也發文笑稱：「校車阿姨可以好好聊天嗎？」

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▲▼Paul被誤認為女兒的阿公。（圖／翻攝自IG／mimiandpaul）

▲Paul被誤認為女兒的阿公。（圖／翻攝自IG／mimiandpaul）

其實Paul在2019年時也曾自曝類似遭遇，原來當時他們一家人到澳門旅遊，咪咪突然在當地被一群歐洲男性搭訕、要電話，讓Paul急忙上前關切。當對方見到Paul後，一度以為他是咪咪的爸爸，還對他誇讚「你女兒跟孫子很可愛」，他只好解釋「不好意思，我是她的老公」。他也透露對方得知實情後，「一群人無法置信地走了，還叫了一杯啤酒請我」。

▲▼Paul過去也曾被誤認為咪咪的爸爸。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

▲Paul過去也曾被誤認為咪咪的爸爸。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

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Paul, 朱柏仰, 咪咪

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