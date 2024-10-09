丁海寅「太平洋寬肩、倒三角猛男背肌」網認不出　一暖舉被讚爆

文／妞新聞

《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《機智牢房生活》、《D.P：逃兵追緝令》擁有多部戲劇代表作的韓劇男神「丁海寅」，在2024年再度刷新事業巔峰，先是以犯罪動作片《辣手警探2》搶佔票房榜首，熱播中的Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》也好評、討論度不斷，幾乎天天霸佔新聞版面。

《媽媽朋友的兒子》大結局

狗血劇情反應兩極

話題韓劇《媽媽朋友的兒子》首集收視率突破6％開局走高，不料卻因為劇情拖戲、癌症等老梗設定，引起正、反兩極評價，收視也一度暴跌，不過並不影響丁海寅的熱度，他在劇中飾演飾演男主角新銳建築師「崔承效」，完美到不行的優秀人設，36歲穿上學生制服依舊毫無違和，完全是那些年我們一起追的初戀校園男神啊！

確定這是丁海寅？

突曬「狂炸背肌近況」驚呆全網

▲丁海寅。（圖／naver ）

在劇中走斯文路線的丁海寅，沒想到好身材都藏在制服下，他最近曬出一支健身影片，可以看到他罕見只穿著大挖背背心入鏡，正背對鏡頭努力鍛鍊背部肌肉線條，寬大厚實的太平洋肩線，加上「澎湃二頭肌、倒三角超大塊背肌」，超狂男友背讓全網一時認不出，紛紛錯愕留言：「這是丁海寅嗎？」、「肌肉線條要噴鼻血」、「歐巴一個背影讓人戀愛。」

▲丁海寅參與志工活動。（圖／naver ）

劇明明還在ON檔，丁海寅根本是時間管理大師（笑），不只忙著管理身材，身為公益大使的他，日前也被捕捉到出沒在韓國首爾龍山區市立老人福利中心，穿上藍色志工制服，不忘配備好確保乾淨衛生的口罩、圍裙、手套，參與第十七屆志工活動的他，面帶微笑一點都看不出疲態，親自發放福利餐食到長輩手裡，善心舉動馬上被讚爆。

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