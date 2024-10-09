ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丁海寅「太平洋寬肩、倒三角猛男背肌」網認不出　一暖舉被讚爆

文／妞新聞

《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《機智牢房生活》、《D.P：逃兵追緝令》擁有多部戲劇代表作的韓劇男神「丁海寅」，在2024年再度刷新事業巔峰，先是以犯罪動作片《辣手警探2》搶佔票房榜首，熱播中的Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》也好評、討論度不斷，幾乎天天霸佔新聞版面。

《媽媽朋友的兒子》大結局

狗血劇情反應兩極

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

정해인（@holyhaein）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題韓劇《媽媽朋友的兒子》首集收視率突破6％開局走高，不料卻因為劇情拖戲、癌症等老梗設定，引起正、反兩極評價，收視也一度暴跌，不過並不影響丁海寅的熱度，他在劇中飾演飾演男主角新銳建築師「崔承效」，完美到不行的優秀人設，36歲穿上學生制服依舊毫無違和，完全是那些年我們一起追的初戀校園男神啊！

確定這是丁海寅？

突曬「狂炸背肌近況」驚呆全網

▲丁海寅。（圖／naver 

在劇中走斯文路線的丁海寅，沒想到好身材都藏在制服下，他最近曬出一支健身影片，可以看到他罕見只穿著大挖背背心入鏡，正背對鏡頭努力鍛鍊背部肌肉線條，寬大厚實的太平洋肩線，加上「澎湃二頭肌、倒三角超大塊背肌」，超狂男友背讓全網一時認不出，紛紛錯愕留言：「這是丁海寅嗎？」、「肌肉線條要噴鼻血」、「歐巴一個背影讓人戀愛。」

▲丁海寅參與志工活動。（圖／naver 

劇明明還在ON檔，丁海寅根本是時間管理大師（笑），不只忙著管理身材，身為公益大使的他，日前也被捕捉到出沒在韓國首爾龍山區市立老人福利中心，穿上藍色志工制服，不忘配備好確保乾淨衛生的口罩、圍裙、手套，參與第十七屆志工活動的他，面帶微笑一點都看不出疲態，親自發放福利餐食到長輩手裡，善心舉動馬上被讚爆。

【延伸閱讀】

換漂亮姐姐「孫藝真」被請吃飯！丁海寅應援《愛的迫降》暖送餐車，仙女發文曬美照啦！

韓劇《媽媽朋友的兒子》5部致敬！丁海寅：「拜託別污辱孫藝真！」

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 媽媽朋友的兒子, 丁海寅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara芝妍官宣離婚後首露面！　合體成員「台上激動落淚」
  2. 親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」
  3. 胡志強、邵曉鈴相隔30年電影約會　「上次進戲院已經是英國念書時」
  4. 「台第一女優」放話老司機喊告！　吳夢夢遭外流怒了：別以身試法
  5. 《黑白大廚》大師呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高級
  6. 「山豬妹妹」台語叫賣爆紅...點閱再破百萬！　吳姍儒坐月子感動落淚
  7. 陸劇男神一人分飾兩角！　全程蒙面「只露出眼睛」演技驚呆影迷
  8. A-Lin又有新歌了！　預告演唱會：期望後續將抵達的城市
  9. 陳零九遭偷拍洩心聲！　自認「對鏡頭很敏感」：已經習慣了
  10. 紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366