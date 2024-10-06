(G)I-DLE攻蛋台下全大咖！柯震東、魏如昀夫妻輪流朝聖　粉絲驚呼意外

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團 (G)I-DLE挾帶高人氣4、5、6日一連三天於台北小巨蛋開唱舉辦演唱會，出道六年的她們首次「攻蛋」大展偶像魅力風采， 共吸引三萬名爆滿歌迷朝聖座無虛席。活動來到最後一天，6日傍晚準時開場，5人化身雪白女王降臨舞台，一身勁白帥氣軍裝搭配長靴look登台，以夯曲 〈Super Lady〉震撼全場，小娟更高聲大呼：「台北！Are you ready！」點燃萬人熱情。

▲(G)I-DLE一連三天攻蛋。（圖／KKLIVE提供）



(G)I-DLE來台開唱，不少明星觀眾現身於觀眾席朝聖演唱會，自4日起舒華的好友鍾明軒、Dora等人以及子瑜媽媽被直擊現身，5日也有柯震東到場，6日則是魏如昀與老公出現在小巨蛋，夫妻倆突然出現，也讓粉絲各個感到新奇，驚呼「好意外」，台上演得精彩，台下的藝人也很大咖。

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▲魏如昀夫妻6日出現在台北小巨蛋，柯震東則是看5日的演唱會。（圖／讀者提供、翻攝自柯震東IG）



相隔一年再重返台北舉辦大型演唱會登上小巨蛋舞台，(G)I-DLE為台北的NEVERLAND（官方粉絲名）除了準備了超重量級的歌單，開場先從〈Super Lady〉開始，再一連唱了〈Revenge〉和 〈LATATA〉後，她們穿插用中文打招呼，大讚台北粉絲的熱情，舒華回到主場開唱，使用招牌打招呼方式「大家好，我是誰啊」，全場給力大喊「葉舒華」。

演唱會來到最後一天，小娟感性表示「不知道時間是怎麼過得這麼快」，薇娟感謝粉絲3天來都把場地填滿，「我發現這裡有個特徵，台北特別多小的Nebobo，Baby Nebobo，你們有看到嗎？」Minnie也用中文稱讚「他們還很努力跟著唱，真的真的很可愛喔」，場上氣氛歡樂。