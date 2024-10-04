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《媽媽朋友的兒子》OST陷抄襲爭議！　原唱白藝潾親發文「請直接來找我」

記者張筱涵／綜合報導

南韓熱播中的夯劇《媽媽朋友的兒子》的OST陷抄襲爭議，最新曝光的歌曲〈What are we〉遭指跟白藝潾歌曲〈0310〉相似度過高，不只MV留言區湧入質疑聲浪，各大論壇都掀起熱議，連白藝潾本人也發文指責。

▲▼白藝潾。（圖／翻攝自Instagram／yerin_the_genuine）

▲白藝潾發文指控抄襲。（圖／翻攝自Instagram／yerin_the_genuine）

《媽媽朋友的兒子》第二部OST是由河成雲所演唱的〈What are we〉，近來遭指前奏吉他旋律和白藝潾在2019年推出的〈0310〉相似度過高。白藝潾本人也隨著討論聲浪越來越大得知這件事情，4日凌晨於Instagram限時動態發文：「抄襲真的讓人不舒服，如果想要一首像我的歌曲的歌，請直接來找我。」

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不只如此，白藝潾更轉發了一則網友在Instagram限時動態中寫著「原創歌手毫不知情的情況下，隨意發行翻唱歌曲，這樣真的可以嗎」的內容。網友們紛紛表示，「我對〈0310〉非常熟悉，電視劇一播出就覺得兩首歌非常相似」、「〈What are we〉的伴奏與〈0310〉幾乎如出一轍」、「聽Instrumental更像了」。

▼〈What are we〉Instrumental。（影片／取自YouTube／하성운 (HA SUNG WOON)，如遭刪除請見諒）

▼〈0310〉Instrumental。（影片／取自YouTube／정웅 JEONGWOONG，如遭刪除請見諒）

不過，也有部分網友持保留態度，認為歌曲相似度不足以構成抄襲，「除了吉他的感覺相似，其他部分看不出太多雷同」、「這兩首歌我都是第一次聽，但我覺得是不同首歌啊」、「完全不一樣啊」。

事實上，〈0310〉收錄於2019年專輯《Every letter I sent you.》，是白藝潾親自作詞作曲和參與編曲的歌曲。《媽媽朋友的兒子》相關人員是否會回應此事，是目前眾人關注的焦點。

▼《媽媽朋友的兒子》原聲帶：河成雲〈What are we〉。（影片／取自YouTube／Stone Music Entertainment，如遭刪除請見諒）

▼白藝潾〈0310〉。（影片／取自YouTube／Yerin Baek，如遭刪除請見諒）

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