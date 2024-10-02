釜山影展／朴寶英全黑禮服美瘋了　TWICE多賢白到發亮紅毯甜勾他

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度「第29屆釜山國際影展」2日舉辦開幕式，展開為期9天的盛典，全球電影人到場共襄盛舉，《金孫爆富攻略》男主角Billkin、前女團4Minute成員權昭賢、開幕式主持人朴寶英、安宰弘、具惠善與TWICE多賢、振永等人，現場星光熠熠。

▲▼朴寶英全黑禮服與安宰弘擔任本屆開幕式主持人。（圖／翻攝自Naver直播）



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「第29屆釜山國際影展」2日舉辦開幕式，紅毯於晚間登場為活動揭幕，開幕式主持人朴寶英穿著一身黑色禮服，身高嬌小的她，牽著夥伴安宰弘入場，兩人形成「最萌身高差」，襯托出溫柔又婉約的氣質，直播留言區一陣暴動「美瘋了」。

▲4Minute權昭賢出席釜山影展。（圖／翻攝自Naver直播）



權昭賢退出團體4Minute後，轉戰戲劇圈，她這幾年以演員身份活躍於幕前，主演的電影《凌晨的探戈》參展，她穿著平口禮服現身，與導演2日晚間踏上紅毯，令歌迷驚訝不已表示「差點認不出來她」、「當年的小女孩長大了」。

▲TWICE多賢白到發亮甜勾振永走紅毯。（圖／翻攝自Naver直播）



韓版《那些年，我們一起追的女孩》主演TWICE多賢、振永也在晚間現身，多賢本身皮膚就白皙，還穿著一身純白色長禮服，她把頭髮挽起宛如仙女下凡般，並親暱地勾著振永的手踏上紅毯，全場被她可愛笑容迷倒。

▲韓版《聽說》，兩位主演盧允瑞、IZ*ONE成員金玟周也特地現身。（圖／翻攝自Naver直播）



另外還有翻拍自台灣電影《聽說》的韓版《聽說》，兩位主演盧允瑞、IZ*ONE成員金玟周也特地現身，一起參與盛會。