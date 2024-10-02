小吳颱風天抱病「上吐下瀉」！　體況亮燈冒2症狀：受不了

記者王靖淳／綜合報導

18號颱風「山陀兒」（Krathon）持續逼近台灣，今（2）日全台22縣市皆停班停課防颱。最近剛從日本回台的YouTuber見習網美小吳今（2）日就在IG限動發文透露，昨（1）日半夜突然出現忽冷忽熱以及上吐下瀉等症狀，直言「真的受不了」，並表示今天吃了藥之後狀況有所好轉。內容曝光後，引發不少粉絲們感到擔憂。

▲小吳會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳透露，昨晚他在剪片的過程中，突然感到全身不適，出現忽冷忽熱、上吐下瀉的症狀。小吳形容當時的狀況極其難受，冷的時候需要穿上長袖長褲、厚襪子，熱的時候甚至還要開冷氣和電風扇來降溫。他坦言，因為不斷感到不適，所以整晚在床上輾轉反側，甚至還跑到沙發上嘗試入睡，但肚子的脹痛讓他幾乎無法入眠。

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▲小吳透露自己身體不舒服。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

最終，身體的不適達到頂點，小吳忍不住衝到廁所「跪著爆吐」，這種感覺讓他非常難受。他直言：「我排行第一名最討厭的就是『想吐』」，並透露自己過去每次都會吐到進急診，但這次他硬撐到天亮才稍微好轉。早上醒來後，小吳表示服用普拿疼來緩解不適，同時也坦言，昨晚的狀況甚至連藥都無法入口，感覺「吃一顆藥，會吐出一大坨」，所幸經過一夜的折騰，目前身體狀況已有所好轉。