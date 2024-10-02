冼迪琦被封「峮峮接班人」謙虛回應了！　錄影遭男星貼身互動...畫面全被拍

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》本周日（6日）以「我要成為好野人」為主題，邀來張立東、冼迪琦、林韋君、黃沐妍、風田等與主持群前往屏東錄製外景，節目一開始，主持群便問張立東「是不是瞧不起我們」，因為節目開播快8年，他卻是第一次來，張立東也語帶幽默地回應：「因為之前同時段有其他節目對打，打不贏你們，只好加入你們。」

▲張立東首次登《飢餓遊戲》。（圖／中視提供)）

輪到介紹冼迪琦出場時，張立東立馬幫忙補充「外號峮峮的接班人」，但冼迪琦卻很謙虛：「我覺得很不好意思，因為我還沒有到那個高度。」不料眾人卻笑指著峮峮的頭說：「這高度蠻容易到達的其實。」而風田錄製外景，被虧比較像來把妹，他乎桃花運特別好，總是抽到女生隊友，當他和冼迪琦一組時，張立東馬上吐槽：「風田這次只有開心，根本不在意遊戲。」許孟哲也提醒他：「要記得這不是相親節目欸。」

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但風田卻很享受其中，趁著騎車載冼迪琦時，狂撩對方，不僅溫柔地對女生說：「以後我載妳就好。」就連玩射箭時，他還想貼身示範教冼迪琦拉弓，最後趁著幫女生貼紋身貼紙時，緊握冼迪琦的手不放，整集都在燦笑。

▲風田遊戲過程狂撩冼迪琦。（圖／中視提供)）

而張立東第一次錄《飢餓遊戲》，被提醒要忍受飢餓感，王仁甫也提到之前沈玉琳上節目，餓到不知道自己在講什麼：「玉琳哥講話變得沒有邏輯，也不好笑。」許孟哲也記憶猶新：「最後一關玉琳哥直接說你們行行好，給我東西吃。」當張立東看到風田竟有機會吃到東西時忍不住說：「你吃的是軟飯你知道嗎」，不料風田卻大方承認：「飯特別軟，我最喜歡這種。」

▲眾人激烈玩遊戲。（圖／中視提供)）