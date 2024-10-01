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王瞳過38歲生日連收2驚喜！　喜曝「下個月出國工作」近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神王瞳即將迎來38歲生日，昨（30）日劇組人員搶先替10月1日生日的王瞳慶生，端著蛋糕現身演員休息室，讓她又驚又喜，坐在一旁的曾子益、吳東諺、李又汝、王滿嬌、洪毛等人也獻上祝福，現場氣氛溫馨熱鬧。

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》劇組替王瞳慶生。（圖／民視提供）

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王瞳表示，雖然生日當天因颱風關係取消了台南公益活動，但劇組貼心安排，讓她能和同仁一起慶生，感到非常幸福。她更透露，自己最近忙於《愛的榮耀》的拍攝和霸氣樂團（87 Band）的演出，能夠抽空和家人、朋友聚餐，已經是很棒的生日禮物了。

▲▼王瞳。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳迎來38歲生日。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳表示邁入38歲，雖然一樣在過日子，但覺得每一天都過得很有意義，很珍惜可以工作以及可以認識新的人事物和挑戰，而本來生日當天有安排到台南的公益工作，因颱風取消，就跟家人或朋友吃個飯，讓近期忙於《愛的榮耀》拍攝以及樂團霸氣樂團演出的她，也可以休息一下。

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲王瞳日前到日月潭演出。（圖／民視提供）

不僅如此，王瞳分享上週末跟霸氣樂團的于浩威、樂咖、阿修羅、小頭一起到日月潭向山遊客中心陪伴大家度過搖滾週末夜，坦言「沒想到主辦單位還特別安排了生日驚喜，讓我又驚又喜。」她表示，在舞台上唱歌，是讓她感到最放鬆的方式，也是她自我療癒的方法之一。

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲王瞳日前到日月潭演出。（圖／民視提供）

而王瞳進一步說現在《愛的榮耀》的角色蔡小葉因意外失明，讓她每天都沉浸在悲傷的情緒中，但透過音樂，她可以暫時忘卻角色的煩惱，享受音樂帶來的快樂。她還透露霸氣樂團下個月即將到國外演出，期待帶好消息給大家。

▲《愛的榮耀》王瞳。（圖／民視提供）

▲霸氣樂團下個月在國外有演出。（圖／民視提供）

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