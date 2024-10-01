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記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

知名娛樂記者狄志為在演藝圈打滾多年，熟知明星人前人後的不一樣，但他不只常接觸「假面鬼」，他的靈異體質也讓他看過不少真的鬼，他提到有次下榻日本輕井澤附近百年溫泉飯店，曾隨口說了句白目話，結果當晚就撞見穿和服的女鬼，隔天他和太太的手腳都留下鬼抓痕。

▲ 經紀人、資深記者狄志為。（圖／《豈有此呂》）

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而狄志為在跑娛樂線前，菜鳥時期跑過社會線，曾被女鬼纏上好幾天！他在命案現場對看上吊紅衣女，斷掉的脖子和伸出的長舌頭讓他太震撼，之後死者搭上他的機車跟他回家，都是因為他在現場撕了張日曆紙，後面寫有能幫她伸冤的線索。

▲早期的星夢、牛郎夢詐騙，狄志為也是受害者。（圖／《豈有此呂》）

狄志為還透露業界一個不思議索命故事，就是一名攝影同業去採訪為劈腿男友殉情的姊妹花時，白目評論說「要我也是選漂亮的妹妹」，之後就發生一連串死者睜眼鄧他、兩女在辛亥隧道追他的怪事，而這個攝影最後更在一年後突然死亡，出殯日和姊妹花是同地同日。

▲ 哪個界的鬼故事，狄志為都說得讓人起雞皮疙瘩。（圖／《豈有此呂》）

而更妙的，學生時期的狄志為打工曾跑去酒店當少爺，為賺高額小費，拚喝混酒加被拔腿毛，有次看到男公關可以日進斗金想轉行，結果被話術，傻被詐騙2萬元。更多娛樂界、靈異界、媒體界的鬼故事，請鎖定10月1日下午1:10的《豈有此呂》。