黃云歆「摯愛結婚了」公證痛哭　曝多年姐妹情：軟肋就是葉芸希

記者蔡宜芳／綜合報導

TRASH團長頤原在28日宣佈已和演員女友葉芸希登記結婚，喜訊引來許多網友祝福。而葉芸希的閨蜜黃云歆，29日也分享當公證人的過程，以及和好友相處的點點滴滴，直呼葉芸希是「我摯愛的人」。

▲黃云歆和葉芸希是高中同學，友誼持續到現今。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

黃云歆透露，自己小時候被欺負、失戀時，都有葉芸希陪在身邊，連對方的阿嬤、媽媽、姊姊都對自己如同家人，「謝謝葉家人的疼愛，這麼多年來可以被這一家人愛著，真的很感謝！也彷彿葉家一份子，一起經歷了葉家的每件大事。」

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▲▼黃云歆替葉芸希、頤原公證。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

黃云歆也坦言自己在結婚證書上簽名的時候，手抖得不像話，「這些年發生的一切，瞬間壓縮在我簽名見證的這個時刻……眼淚掉得好誇張，當事人跟當事人母親都沒哭。」她也透露，葉媽媽對她說：「妳們兩個真的好特別，怎麼會這麼好？」而她只覺得葉家人更特別，「怎麼會全家都對女兒的同學這麼好。」

黃云歆表示，她對葉芸希的結婚感到非常慶幸，因為她認為頤原是個很好的人，讓她不用為閨蜜的感情生活擔憂，感性說道：「我的軟肋就是葉芸希受創，而頤原帶給她的一切，早早解放我這輩子的隱形擔憂！謝謝老天讓這兩個必須這樣配的人，出現在他們彼此的生命裡～」

▲▼黃云歆在簽結婚證書時淚崩。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

黃云歆的PO文貼出後，葉芸希也感性留言：「友誼不該有排名，但妳永遠是我心中的第一！我的人生有妳真好，一起長大真好，有彼此真好，現在很好，會越來越好，最愛妳！」黃云歆則幽默回說：「雙向奔赴的第一，我手抖也是第一喔！」

【黃云歆全文】

我摯愛的人結婚了

我也沒想過，在她的結婚證書上簽名，

會手抖到比酒精中毒的人還誇張⋯⋯

小時候失戀被欺負了，

不敢跟家裡大人說，跑去躲在鼻家好幾天，

鼻坐在我旁邊，陪我一起說給她媽媽聽，

阿姨花上好久的時間陪我說話，幫我梳理我的結。

阿姨是很有智慧的人，

這將近20年來陪我走過好多個人生關卡，

跟她聊完都會暢通很多，

我常常跟鼻說，妳媽真的是菩薩，

她不管遇到什麼事情，都還是溫柔的對待這個世界。

阿姨真的是看著我長大，

很多心事就是能毫無顧忌的對她傾訴，

某程度是我第二個媽媽，有時候會差點脫口叫出媽

鼻的姊姊也從小時候就一直對我很好，

她說，我就跟她自己的妹妹一樣。

常常把她買的超可愛內衣或泳裝送我，

因為有我可以接手，她更容易手滑了，

而且姊姊對我很溫柔，可能比對自己親妹妹還更好（？

連她兒子都喜歡我，好開心

阿嬤也很疼我，

相信阿嬤現在一定也很開心，只是如果她在的話，

應該會嫌棄芸希沒穿高跟鞋不漂亮

謝謝葉家人的疼愛，

這麼多年來可以被這一家人愛著，真的很感謝！

也彷彿葉家一份子，一起經歷了葉家的每件大事，

送走了阿公阿嬤、看著姊姊交男朋友，

婚禮上姊姊男友成為姊夫，迎來小棉～

總覺得我跟鼻就是最小的，我太習慣當大家的孩子了。

轉眼小鼻在簽結婚證書，我在簽見證，

我⋯⋯我～只～是～個～孩～子～啊！！！

這些年發生的一切，

瞬間壓縮在我簽名見證的這個時刻⋯⋯

眼淚掉得好誇張，當事人跟當事人母親都沒哭。

給別人好的人，總是不會記得自己做過什麼好事，

收下好意的人都會記一輩子，大概就是這樣。

阿姨只是淡淡的跟我說：「我前幾天才跟芸希講，妳們兩個真的好特別，怎麼會這麼好～」

你們家才特別，怎麼會全家都對女兒的同學這麼好。

好慶幸好慶幸，葉芸希能遇到林頤原這樣的人，

必須得是頤原！謝謝頤原是頤原，

讓我這輩子可以不用擔心葉芸希的感情生活，

我的軟肋就是葉芸希受創，

而頤原帶給她的一切，早早解放我這輩子的隱形擔憂！

謝謝老天讓這兩個必須這樣配的人，

出現在他們彼此的生命裡～

別人姊妹結婚都要警告新郎的，

我只在看新郎今天的妝髮讚不讚而已

兩位今天看起來有夢幻，簡直二次元，趕快去簽約

後記

葉芸希怎麼可能沒哭，騙我不認識她？

她只是哭點走比較慢，半夜2:44傳訊息跟我說她哭了，

而且樣子看起來哭得不輸我