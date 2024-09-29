阿本、小薰復刻《18禁不禁》劇情！結局走鐘了　網嗨：童年回憶殺

記者顧齊祐／綜合報導

藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，在2007年與「黑澀會美眉」的小薰（黃瀞怡）一同主演了台劇《18禁不禁》，輕鬆逗趣的劇情，深受粉絲的喜愛。近日阿本在社群平台上傳了與小薰拍攝的影片，並復刻了《18禁不禁》中的劇情，瞬間勾起紛絲的回憶，高喊「童年回憶殺」。

▲ 阿本、小薰延續了《18禁不禁》中的劇情。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本分享的影片中，小薰正靠在花檯似乎在等人，這時阿本端著水走了過來要給她，卻不小心掉在了地上，小薰想幫忙撿起卻不小心與阿本牽起了手，兩人四目相交，背景放起了《18禁不禁》的經典配樂〈甜甜圈〉，突然畫風一轉，小薰賞了阿本一巴掌、並將他推出了畫面。

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阿本也延續了《18禁不禁》中的劇情，配文寫下「夏念喬：我很渴」，而小薰也很配合地回應 「給我水」，讓粉絲相當欣喜。阿本還表示這是「後來的趙智傑跟夏念喬」。

▲ 小薰賞了阿本巴掌。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



影片發出後，勾起了粉絲滿滿的回憶，紛紛留言表示「真的是回憶《18禁不禁》」、「我的童年回憶殺」、「天哪我以前很喜歡看這部」、「可以拍一下續集嗎」、「為什麼兩位完全跟《18禁不禁》長得一樣沒有歲月的痕跡」。