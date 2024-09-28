周慧敏曬出今昔對比照！　容祖兒中學「短髮中分」造型震驚網友

記者顧齊祐／綜合報導

56歲的「玉女掌門人」周慧敏長相甜美、氣質空靈，跨足影、歌、視等多種領域，在90年代紅極一時，人氣席捲中港台，是許多人心中難以取代的女神。近日她曬出了與香港歌后容祖兒不同時期的兩張合照，今昔對比之後，讓網友們都超震驚。

▲周慧敏與容祖兒靠頭親密自拍。（圖／翻攝自Instagram／yungchoyee）

周慧敏近日與容祖兒一同出席頒獎典禮，並在Instagram曬出了兩人的今昔對比照。畫面中，周慧敏穿著一襲淺綠色的禮服，放下了一頭亮麗長髮，靦腆地微笑，而一旁的容祖兒則染著深紅色的長髮，穿著黑白相間的禮服，燦爛地露出牙齒，兩人頭靠頭親密自拍。

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▲周慧敏與容祖兒學生時期的合照。（圖／翻攝自Instagram／vivianchowwaiman）



另外一張照片能看到是周慧敏與容祖兒學生時期的合照。畫面裡，周慧敏一頭長髮散發出迷人仙氣，整體與現在差別不大，而容祖兒則是留著一頭俐落的短髮，並梳成了中分造型，身穿襯衫與灰色毛衣，精緻的五官還帶有些稚嫩。周慧敏也寫道「好純情的學生啊，超愛」。

對比合照曝光後，立刻吸引大批粉絲圍觀，並紛紛留言表示「Amazing」、「蛻變成蝶的祖兒」、「WOW～好珍貴的照片啊」、「凍齡女神與天后女神」、「她長大了，你都沒怎麼變」。