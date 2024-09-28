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10／12確定對戰！2人簽下生死狀　孫安佐狂比「結印」挑釁燒打雞

記者白珈陽／台中報導

星二代孫安佐上月擔任真人秀《拳願之星》飛行導師，與同為評審綽號「燒打雞」的冠軍拳手韓森爆發肢體衝突，事後衝突畫面流出，引起外界關注，雙方也不斷隔空嗆聲。今天（28日）拳願安排2人在台中薆悅酒店簽下生死狀，正式確認孫安佐與韓森，將在10月12日正式對打！

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▲孫安佐在韓森面前不斷比出舉拳、動畫「結印」等手勢，疑試圖惹毛韓森。（圖／記者白珈陽攝）

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今天記者會現場有5組選手共10名，為比賽準備簽下生死狀，前面4組選手在面對面環節，嗆聲不斷、甚至爆發推擠衝突，場面相當刺激並充滿娛樂性，觀眾看得過癮，而孫安佐與韓森則是壓軸登場。

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▲前4組選手在面對面環節，嗆聲不斷、甚至爆發推擠衝突。（圖／記者白珈陽攝）

孫、韓上訪問台時，韓森首先對孫安佐表示，「小男孩，整天拍沒有營養的回應，我真的覺得很幼稚，不管你做多少事，都改變不了10月12日比賽當天的結果」，表示先前衝突，他僅出了5成力，比賽當天他一定會把孫安佐打倒在場上。

孫安佐回應，韓森那一拳他根本沒感覺，他很耐打，「我幹嘛要躲？我覺得很好笑！」

到了2人面對面階段，孫安佐在韓森面前不斷比出舉拳、動畫「結印」等手勢，疑試圖惹毛韓森，但韓森僅是將孫的手輕輕推開，兩人間沒有再發生先前的衝突行為。

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▲韓森面對孫安佐挑釁，僅是將孫的手輕輕推開，兩人間沒有再發生先前的衝突行為。（圖／記者白珈陽攝）

媒體訪問孫安佐，對於這次比賽有沒有特別加強訓練？有沒有必殺技？他說，有特別努力跟加強，但必殺技不能說，若提前講對手就知道了；媒體再問，是否有實戰經驗？他說，「不能說，只能說以前出過事情，有把握就對了，我會用結果證明給大家看。」

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▲孫安佐說，為了這次比賽有特別努力跟加強。（圖／記者白珈陽攝）

媒體問韓森，對手（孫安佐）格鬥資歷較淺，有沒有信心獲勝、屆時會不會在擂台上手下留情？韓森表示，有信心是無庸置疑，百分之兩千的事情；媒體詢問，剛才孫不斷比出挑釁手勢，為何忍得住沒出手？他說，不管對方做得再多，都不會改變比賽當天倒在擂台上的事實，所以懶得去回應。

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▲媒體詢問，剛才孫不斷比出挑釁手勢，為何忍得住沒出手？他說，不管對方做得再多，都不會改變比賽當天倒在擂台上的事實，所以懶得去回應。（圖／記者白珈陽攝）

2人衝突事件來自於8月初，孫安佐受邀擔任拳手選拔賽評審，但過程中引起韓森不滿，韓森認為孫安佐擔任評審不給實質建議，只會不停嘲笑、開酸選手，爆發口角衝突，孫安佐先動手掐韓森脖子，卻反遭韓森毆頭，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷，2分49秒的影片後來被流出。

事件爆發之後，雙方不停互酸對方，還牽扯到孫安佐的父母狄鶯與孫鵬，《拳願》見事件越演越烈，一度宣布換人與孫安佐對打，新拳手卻遭網友們吐槽，反敲碗就是要看孫安佐與台中燒打雞對決，韓森也喊話孫安佐「換個擂台打」！沉寂一段時間的孫安佐及台中燒打雞近日分別再公布影片，拳願也貼出最新海報，確定兩人10月12日將正式對決。

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拳願之星, 孫安佐, 韓森, 生死對決, 肢體衝突, 影音

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