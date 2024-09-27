小S「咳到胃要噴出」工作急喊卡！　躺床7天曬近照曝病況

記者王靖淳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）平時儘管工作忙碌，也不忘會透過社群記錄生活，大方與粉絲們分享私下日常，今（27）日她就發文透露，最近感染流行病毒黴漿菌，不只在床上躺了一個禮拜，甚至咳嗽咳到胃都要噴出，所幸在經過休養後狀況有所好轉。為此，她附上近照幽默自嘲：「我不只人走在時代尖端，身體也是非常時尚。」

▲小S發文透露自己日前生病。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

小S表示，最近因感染多種流行病毒而身體不適，同時也幽默地表示，自己不僅在流行文化上走在時代尖端，連身體健康也非常時尚，似乎流行什麼病毒她就會染上，包括Covid 19和B流感，甚至最近猖獗的黴漿菌也未能幸免。小S透露，自己因病躺在床上達一周之久，病情嚴重到「咳到胃都要噴出來」。然而，即便身體狀況這麼糟糕，她仍舊堅持工作，昨（26）日終於重返錄影棚。

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▲小S會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

小S坦言，儘管當天多錄了一集，而且聲音沙啞得有如「爵士風格」，但能恢復工作讓她感到彷彿重新獲得生命。她在文中對自己的身體表達感激之情，「感恩我的身體，時尚但堅強！感恩我還能工作。」文章曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言表示「保重」、「辛苦了」、「好好休息」、「照顧好自己」，紛紛祝福她早日康復。