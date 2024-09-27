麻吉弟弟辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！解開褲頭…渾圓大肚現形

記者潘慧中／綜合報導

「麻吉弟弟」周立銘與經紀人女友Nicky相戀多年，2016年在美國登記結婚，事隔8年，他5月宣布老婆懷孕的喜訊，獲得大批粉絲祝福。近日再度引起討論的是，他陪著妻子拍攝的孕婦寫真曝光啦！

▲麻吉弟弟陪老婆拍攝孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／mddandrewchou）



照片中，可以看到Nicky單穿黑色細肩帶背心，中空短版剪裁露出了渾圓大肚，但四肢線條依然纖細。穿著同色系上衣的周立銘，時而牽著Nicky的手、時而深情看著老婆、時而溫柔地靠在妻子的孕肚旁。

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▲麻吉弟弟的老婆懷孕後四肢還是很纖細。（圖／翻攝自Instagram／mddandrewchou）



不只這樣，Nicky還換穿另一件紅色背心，解開白色短褲的褲頭，露出孕肚。坐在旁邊摸著老婆肚子的周立銘，也換了另一套白色服裝，夫妻倆抱著兩隻毛小孩一起入鏡，笑得十分燦爛。

▲▼麻吉弟弟和老婆抱著毛小孩一起入鏡。（圖／翻攝自Instagram／mddandrewchou）



事實上，周立銘之前得知即將當父親後，內心充滿期待和興奮，「我迫不及待地要開始人生的下一章。我會盡我所能，學習當一個好父親」，已向成為人父的朋友們請教，希望能獲得一些有關育兒的寶貴建議。