ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《不夠善良的我們》再傳捷報！許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎

記者黃庠棻／台北報導

2024新加坡亞洲影藝創意大獎（Asia Academy Creative Awards，AACA）今（26）日公布本屆入圍名單，臺灣節目共入圍37個獎項，包含《不夠善良的我們》主演許瑋甯、柯震東分別入圍最佳女主角與男配角獎項，《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲得2項提名，魅力十足的「國民婆婆」鍾欣凌入圍「最佳喜劇男/女演員」。

▲▼林依晨在《不夠善良的我們》演技大爆發。（圖／公視、MyVideo提供）

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

戲劇《不夠善良的我們》繼本屆金鐘獎入圍13獎項肯定、釜山影展ACA大獎入圍5項後，再度傳來捷報！在亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）共入圍4項，包含最佳女主角許瑋甯、最佳男配角柯震東、最佳劇情類導演徐譽庭、最佳剪輯蘇珮儀、謝秉程。

▲▼林依晨在《不夠善良的我們》演技大爆發。（圖／公視、MyVideo提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

導演徐譽庭感謝地說「謝謝公共電視、台灣大哥大MyVideo，以及所有伙伴，因為我們都想說一個好故事，好故事才能被傳誦，讓臺灣的戲劇的精良品質，被國際看見。」

而即將在第59屆金鐘獎爭奪迷你劇集視后的許瑋甯欣喜表示「很開心可以和不夠善良的夥伴們一起入圍。謝謝團隊和評審。希望這次的入圍鼓勵能夠讓更多人看到這部作品。」

▲《不夠善良的我們》劇中，林依晨與賀軍翔的婚姻將爆危。許瑋甯與賀軍翔即將重逢（圖／公視、MyVideo提供）

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

同樣將角逐今年金鐘獎迷你劇集最佳男配角的柯震東，在得知這次入圍後，第一時間也感謝新加坡亞洲影藝創意大獎的肯定「很榮幸能再次以于向立的角色入圍獎項！也恭喜其他劇組入圍者！」

▲《不夠善良的我們》劇中，林依晨與賀軍翔的婚姻將爆危。許瑋甯與賀軍翔即將重逢（圖／公視、MyVideo提供）

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季入圍「最佳喜劇節目」。而在劇中飾演「蘇林彩香」一角有了「國民婆婆」稱號的鍾欣凌，憑藉精湛又逗趣的演技入圍「最佳喜劇男/女演員」。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲鍾欣凌入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

鍾欣凌獲知入圍喜訊後開心地說「謝謝評審的青睞，能在戲劇裡陪伴大家一起經歷喜怒哀樂是件非常幸福的事，感謝製作團隊，我們很努力想要做一部溫暖又可愛的戲，觀眾也給予我們溫暖又可愛的回應，就像相愛的戀人這樣美麗呢！我會繼續在演員的路上努力，謝謝大家照顧喔！」

▲▼《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季。（圖／公共電視提供）

▲鍾欣凌入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

製作人陳慧玲也表示「備感榮耀！由衷感謝評審團們，給予我們一直致力於喜劇的團隊鼓勵，我們很希望能讓觀眾在看戲時，既舒壓療癒，又快樂滿足！我們會繼續堅持製作輕鬆優質，寓教於樂的戲劇節目。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許瑋甯, 柯震東, 不夠善良的我們

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃偉晉被張惠妹經紀人簽下！　他認了：壓力很大
  2. 林舒語開團購認「無時無刻都在工作」！　吐心聲嘆：哭完再爬起
  3. 《不夠善良的我們》再傳捷報！許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎
  4. KID、峮峮體驗夢幻香氛之旅 戳戳樂戳出好禮拿大獎
  5. 神秘男上門稱「約好換瓦斯」　翁馨儀曝驚悚過程：好險沒放他進去
  6. 小嫻回歸學生認挫折「最怕3件事」！　罕吐重返校園心聲：過程痛苦
  7. 「男版宋慧喬」在台灣！重現《黑暗榮耀》台詞　肉麻喊話INFINITE
  8. 金曲歌王「百萬結婚禮金」全拿去投資　9年賺千萬...還在台北市買房
  9. BKPP要辦冥婚了！泰版《鬼家人》正式片名曝光　導演口袋掏出亮點
  10. APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366