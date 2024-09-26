《不夠善良的我們》再傳捷報！許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎

記者黃庠棻／台北報導

2024新加坡亞洲影藝創意大獎（Asia Academy Creative Awards，AACA）今（26）日公布本屆入圍名單，臺灣節目共入圍37個獎項，包含《不夠善良的我們》主演許瑋甯、柯震東分別入圍最佳女主角與男配角獎項，《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲得2項提名，魅力十足的「國民婆婆」鍾欣凌入圍「最佳喜劇男/女演員」。

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



戲劇《不夠善良的我們》繼本屆金鐘獎入圍13獎項肯定、釜山影展ACA大獎入圍5項後，再度傳來捷報！在亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）共入圍4項，包含最佳女主角許瑋甯、最佳男配角柯震東、最佳劇情類導演徐譽庭、最佳剪輯蘇珮儀、謝秉程。

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▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



導演徐譽庭感謝地說「謝謝公共電視、台灣大哥大MyVideo，以及所有伙伴，因為我們都想說一個好故事，好故事才能被傳誦，讓臺灣的戲劇的精良品質，被國際看見。」

而即將在第59屆金鐘獎爭奪迷你劇集視后的許瑋甯欣喜表示「很開心可以和不夠善良的夥伴們一起入圍。謝謝團隊和評審。希望這次的入圍鼓勵能夠讓更多人看到這部作品。」

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

同樣將角逐今年金鐘獎迷你劇集最佳男配角的柯震東，在得知這次入圍後，第一時間也感謝新加坡亞洲影藝創意大獎的肯定「很榮幸能再次以于向立的角色入圍獎項！也恭喜其他劇組入圍者！」

▲許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季入圍「最佳喜劇節目」。而在劇中飾演「蘇林彩香」一角有了「國民婆婆」稱號的鍾欣凌，憑藉精湛又逗趣的演技入圍「最佳喜劇男/女演員」。

▲鍾欣凌入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



鍾欣凌獲知入圍喜訊後開心地說「謝謝評審的青睞，能在戲劇裡陪伴大家一起經歷喜怒哀樂是件非常幸福的事，感謝製作團隊，我們很努力想要做一部溫暖又可愛的戲，觀眾也給予我們溫暖又可愛的回應，就像相愛的戀人這樣美麗呢！我會繼續在演員的路上努力，謝謝大家照顧喔！」

▲鍾欣凌入圍新加坡影藝大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

製作人陳慧玲也表示「備感榮耀！由衷感謝評審團們，給予我們一直致力於喜劇的團隊鼓勵，我們很希望能讓觀眾在看戲時，既舒壓療癒，又快樂滿足！我們會繼續堅持製作輕鬆優質，寓教於樂的戲劇節目。」